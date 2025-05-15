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Лидеры США, Сирии, Турции и Саудовской Аравии проводят переговорыЛидеры США, Сирии, Турции и Саудовской Аравии проводят переговоры
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Трамп: предстоящие мирные переговоры в Турции могут дать неплохие результатыТрамп: предстоящие мирные переговоры в Турции могут дать неплохие результаты
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На Западном берегу почтили память медиков, погибших в секторе ГазаНа Западном берегу почтили память медиков, погибших в секторе Газа
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Последний американский заложник в Газе освобожденПоследний американский заложник в Газе освобожден
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Arrow и THAAD не спасли: хуситы ударили по Бен-ГурионуArrow и THAAD не спасли: хуситы ударили по Бен-Гуриону
Израиль впервые признал, что не смог перехватить баллистическую ракету, выпущенную хуситами по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Системы противоракетной обороны — израильская Arrow (Hetz) и американская THAAD — не смогли остановить цель.Израиль впервые признал, что не смог перехватить баллистическую ракету, выпущенную хуситами по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Системы противоракетной обороны — израильская Arrow (Hetz) и американская THAAD — не смогли остановить цель.
Экстремист Бен-Гвир: Республиканцы поддержали удары по складам помощи в ГазеЭкстремист Бен-Гвир: Республиканцы поддержали удары по складам помощи в Газе
Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что после ужина на курорте Трампа «Мар-а-Лаго» получил поддержку республиканцев за свою идею бомбить склады с едой и гуманитарной помощью в Газе.Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что после ужина на курорте Трампа «Мар-а-Лаго» получил поддержку республиканцев за свою идею бомбить склады с едой и гуманитарной помощью в Газе.
10 британцев под следствием за участие в израильской войне с Газой10 британцев под следствием за участие в израильской войне с Газой
Группа юристов в Лондоне подала жалобу в полицию на британских граждан, служивших в армии Израиля во время варварского вторжения в Газу.Группа юристов в Лондоне подала жалобу в полицию на британских граждан, служивших в армии Израиля во время варварского вторжения в Газу.
Opinion
Израиль оказывает давление на ООН: мандат Альбанезе под угрозой
Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе может лишиться мандата из-за давления произраильских сил.Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе может лишиться мандата из-за давления произраильских сил.
Израиль оказывает давление на ООН: мандат Альбанезе под угрозойИзраиль оказывает давление на ООН: мандат Альбанезе под угрозой
Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе может лишиться мандата из-за давления произраильских сил.Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе может лишиться мандата из-за давления произраильских сил.
15 голосов за мир — и снова провал15 голосов за мир — и снова провал
Только 15 сенаторов поддержали две резолюции о запрете поставок оружия США Израилю, вынесенные на голосование 2 апреля по инициативе Берни Сандерса.Только 15 сенаторов поддержали две резолюции о запрете поставок оружия США Израилю, вынесенные на голосование 2 апреля по инициативе Берни Сандерса.