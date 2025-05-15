Израиль впервые признал, что не смог перехватить баллистическую ракету, выпущенную хуситами по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Системы противоракетной обороны — израильская Arrow (Hetz) и американская THAAD — не смогли остановить цель.

Израиль впервые признал, что не смог перехватить баллистическую ракету, выпущенную хуситами по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Системы противоракетной обороны — израильская Arrow (Hetz) и американская THAAD — не смогли остановить цель.