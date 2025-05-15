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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Новости с Ближнего Востока

Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Американский лидер снял санкции с Дамаска и призвал Сирию к миру с Израилем, попутно заключив сделки на 1,2 трлн долларов с Катаром
Турция призывает к миру в Ливии
Турция призывает к миру в Ливии
Анкара выражает обеспокоенность эскалацией в Триполи и призывает конфликтующие стороны незамедлительно прекратить огонь и начать диалог
Армения – Россия: уйти нельзя остаться
Армения – Россия: уйти нельзя остаться
Армения и РФ вновь активно дружат. Скоро в Ереван прилетят глава МИД Сергей Лавров и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, на парад в Москву приезжал премьер Никол Пашинян. Ранее Ереван объявил о приверженности вступления в ЕС, но не получил поддержки
«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»
ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?
В Кремле осудили заявления Макрона о ядерных самолетах
Трамп пообещал бросить все ради встречи с Путиным и Зеленским в Стамбуле
Франция требует «схватить Россию за горло»
Таджикистан открутил гайки в Интернете
«Мастер сделок» обласкал вниманием арабов
Студенты Йельского университета объявили голодовку в знак солидарности с Газой
Видео
Лидеры США, Сирии, Турции и Саудовской Аравии проводят переговоры
00:14
Трамп: предстоящие мирные переговоры в Турции могут дать неплохие результаты
00:59
На Западном берегу почтили память медиков, погибших в секторе Газа
00:18
Последний американский заложник в Газе освобожден
00:58
Аудио
14.05 | Трамп встретился с президентом Сирии. Бразилия уговаривает Путина. Иран и ЕС едут в Стамбул
03:40
14.05 | Трамп встретился с президентом Сирии. Бразилия уговаривает Путина. Иран и ЕС едут в Стамбул
13.05 | Трамп может приехать в Стамбул. В Ливии идут столкновения. Сирия предложит ресурсную сделку
03:47
13.05 | Трамп может приехать в Стамбул. В Ливии идут столкновения. Сирия предложит ресурсную сделку
12.05 | Зеленский ждет Путина в Турции. Террористы PKK сложили оружие. США и ХАМАС ведут переговоры
03:57
12.05 | Зеленский ждет Путина в Турции. Террористы PKK сложили оружие. США и ХАМАС ведут переговоры
9.05 | Москва празднует Победу. Трамп разорвал связи с Нетаньяху. Ватикан выбрал папу
03:26
9.05 | Москва празднует Победу. Трамп разорвал связи с Нетаньяху. Ватикан выбрал папу
8.05 | Последняя ситуация в Кашмире. На фронте в Украине тихо. Израиль открыл Газу на выход
8.05 | Последняя ситуация в Кашмире. На фронте в Украине тихо. Израиль открыл Газу на выход
Arrow и THAAD не спасли: хуситы ударили по Бен-Гуриону
Израиль впервые признал, что не смог перехватить баллистическую ракету, выпущенную хуситами по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Системы противоракетной обороны — израильская Arrow (Hetz) и американская THAAD — не смогли остановить цель.
Arrow и THAAD не спасли: хуситы ударили по Бен-Гуриону
Экстремист Бен-Гвир: Республиканцы поддержали удары по складам помощи в Газе
Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что после ужина на курорте Трампа «Мар-а-Лаго» получил поддержку республиканцев за свою идею бомбить склады с едой и гуманитарной помощью в Газе.
Экстремист Бен-Гвир: Республиканцы поддержали удары по складам помощи в Газе
10 британцев под следствием за участие в израильской войне с Газой
Группа юристов в Лондоне подала жалобу в полицию на британских граждан, служивших в армии Израиля во время варварского вторжения в Газу.
10 британцев под следствием за участие в израильской войне с Газой
Opinion
opinion
Израиль оказывает давление на ООН: мандат Альбанезе под угрозой
Спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе может лишиться мандата из-за давления произраильских сил.
Израиль начал новое наземное вторжение в Газе
Трамп бьет по хуситам, целится в Иран
Израильтяне выдвинули радикальную активистку Даниэллу Вайс на Нобелевскую премию мира
Автор Салман Ниязи
Как Иран потерял все
«Земля без детей»: глава UNRWA призвал остановить бойню в Газе
«Ничто не оправдывает убийства детей», — заявил Филипп Лаззарини.
«Земля без детей»: глава UNRWA призвал остановить бойню в Газе
15 голосов за мир — и снова провал
Только 15 сенаторов поддержали две резолюции о запрете поставок оружия США Израилю, вынесенные на голосование 2 апреля по инициативе Берни Сандерса.
15 голосов за мир — и снова провал
Германия против пропалестинских активистов
Берлин выдворяет четырех иностранцев за участие в про-палестинских протестах.
Германия против пропалестинских активистов
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