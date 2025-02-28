Сделка с дьяволом или соглашение века: на что подписывается Украина?
ПОЛИТИКА
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Сделка с дьяволом или соглашение века: на что подписывается Украина?Трамп и Зеленский готовы подписать соглашение по добыче полезных ископаемых Украины. Все пункты документа согласованы, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Каких условий удалось добиться Киеву?
Президенты Украины и США встретятся в Вашингтоне / TRT russian
28 февраля 2025 г.

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне пройдет встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидается, что стороны подпишут соглашение по добыче украинских редкоземельных элементов и других полезных ископаемых.

«Что касается сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством», — объявил глава Минфина США Скотт Бессент накануне встречи лидеров двух стран.

Американский президент добивался соглашения с начала месяца. С его помощью он намерен компенсировать затраты на помощь Киеву. Украина преследовала другую цель — получить от Вашингтона гарантии безопасности. То есть американское присутствие на территории страны в обмен на защиту от российского нападения.

Из текста проекта, который ранее опубликовали украинские СМИ, следует, что Киев не в полной мере добился желаемого. Так, в документе не прописаны напрямую гарантии безопасности со стороны США. Но есть такой пункт: «Правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира».

В числе других договоренностей: США получат 50% доходов от добычи редкоземельных элементов и других минеральных ресурсов в Украине. Оставшаяся часть прибыли будет направлена на развитие украинской экономики и привлечение инвестиций. Кроме того, будет создан инвестиционный фонд для управления проектами в сфере добычи полезных ископаемых.

TRT на русском обсудил с политологом, директором Украинского Института Политики Русланом Бортником главные особенности документа.

Как вы оцениваете потенциальную сделку?

— На самом деле речь идет не о контроле над редкоземельными металлами или природными ископаемыми. В больше степени документ посвящен контролю над украинской экономикой.

Если кто-то в стране контролирует значительную часть природных ресурсов, логистики и энергетику — он контролирует экономику и политику. А в проекте как раз будет прописан украинский взнос в виде элементов инфраструктуры, портов и энергетики.

Какую выгоду получают США?

— Речь идет о двух составляющих для американской стороны. Первая — это попытка Трампа выглядеть лучше, чем Байден. Как выразился Трамп, его предшественник раздавал американские деньги как «сладкую вату». На этом фоне Трамп заставляет всех платить по счетам: как союзников, так и противников.

Вторая составляющая — это boots on the ground. То есть США застолбят за собой ключевые экономические активы в украинской экономике.

Даже если Вашингтон не будет добывать полезные ископаемые, то он все равно может пользоваться этим соглашением. Например, участие третьих стран в экономическом восстановлении Украины, будь то Россия, Франция, Британия или Китай с Турцией, потребует предварительного согласования с США.

Ведь без доступа к логистике и энергетической инфраструктуре принять эффективное участие в восстановлении Украины будет практически невозможно.

Эта сделка больше про политику?

— В рамочном соглашении указано, что целью деятельности США является экономика, на самом деле она имеет на 90% политико-экономическую составляющую и только на 10% — чисто экономическую.

Добывать в Украине полезные ископаемые будет сложно и в силу недоказанности их рентабельности, разрушенной логистики, нерешенных проблем с безопасностью, проблемами с правом собственности.

Но США получают соглашение, которое потенциально позволяет на длительное время сохранить экономический и политический контроль над Украиной.

При этом Вашингтон не предоставляет Украине ничего существенного взамен. В соглашении не прописаны какие-то особенные условия по инвестициям, не прописаны американские гарантии безопасности. И это большая проблема для Украины.

Но проблема для США в том, что сделка может так и остаться пиар-соглашением.

Будет ли подписан документ?

— Проект предполагает два документа. Рамочное соглашение сегодня подпишут оба президента.  В нем прописано создание фонда, распределение прибыли и так далее.

Второе соглашение, которое имеет практическую составляющую и расписывает реальные права и обязанности сторон, пока не подготовлено.

В первом проекте, с одной стороны, нет для Украины гарантий безопасности и американских инвестиций. С другой стороны, там нет и гарантий для США о возвращении каких-либо средств.

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