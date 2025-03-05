В ходе 100-минутной речи в Конгрессе Дональд Трамп представил амбициозное видение будущего Америки. Он пообещал превратить страну в образец безопасности, богатства, здоровья и динамики, создать беспрецедентно высокое качество жизни.

Президент США также призвал американцев готовиться к новому «золотому веку», обещая, что страна вновь обретет свою непобедимую силу духа и вернет безграничные возможности американской мечты. По его словам, эта эпоха будет не похожа ни на что, что мир видел прежде.

При этом, его планы простираются гораздо дальше Земли — Трамп заявил о намерении покорить космос, возглавить человечество в этом рывке и водрузить американский флаг на Марсе и за его пределами.

Что касается дел земельных, в своей речи Трамп также заявил о продолжении своей жесткой торговой политики и внешнеэкономических действиях, акцентируя внимание на повышении тарифов для крупнейших торговых партнеров Америки.

Однако, несмотря на обострение торговой войны, в речи нашли место и попытки снизить напряженность в отношениях с Украиной, особенно после громкого инцидента в Овальном кабинете, когда Трамп угрожал оставить восточноевропейскую страну, сражающуюся с Россией, наедине с ее проблемами.

Торговая война vs международные отношения

Одной из главных тем в речи Трампа стало экономическое направление его внешней политики. Президент отметил, что в ответ на тарифы, которые США вводят против своих торговых партнеров, будет вводиться аналогичная мера. «Что бы они ни наложили на нас, мы наложим ответные санкции», — сказал Трамп, продолжая свою линию по защите американских интересов. Он подчеркнул, что если другие страны применяют немонетарные барьеры для того, чтобы не допустить американские товары на свои рынки, то США также будет предпринимать шаги по блокированию товаров этих стран. Такая позиция еще раз подчеркивает жесткость политики Трампа в отношении международной торговли, что, в свою очередь, привело к обострению глобальных рыночных отношений.

Справедливости ради стоит отметить, что после этого в своем обращении к Конгрессу Трамп попытался снизить напряжение в вопросах внешней политики. Он выразил благодарность за послание украинского президента Владимира Зеленского, которое тот разместил в соцсетях, и заявил о получении «сильных сигналов» от России о готовности к миру. «Разве не было бы это прекрасно?» — сказал Трамп, намекая на возможное завершение конфликта. Тем не менее, пока неясно, какие конкретно шаги будут предприняты для деэскалации и стабилизации ситуации в Украине.

Поляризация в Конгрессе

Трамп использовал свое выступление не только для обозначения внешнеэкономической политики, но и для укрепления своей позиции внутри страны. С самого начала его речи в Конгрессе он столкнулся с активным протестом со стороны демократической оппозиции. Во время его заявления о том, что «Америка вернулась», с чего он и начал свое выступление, демократы оставались на своих местах, не аплодируя, в то время как республиканцы бурно поддерживали президента. Сторонники Трампа без устали рукоплескали, буквально вставая каждую минуту, порой указывая пальцем на демократов с явным презрением.

Ситуацию осложнил инцидент с представителем Демократической партии Техаса Элом Грином, который неоднократно выкрикивал, что у Трампа нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал соблюдать порядок, но Грин проигнорировал его просьбу и был в итоге удален из зала охраной.

Речь Трампа также сопровождалась протестами в виде плакатов с надписью «Ложь» и «Неправда», которые держали представители демократического стана. Некоторые из них предпочли покинуть зал, как, например, представитель Флориды Максвелл Фрост, который выразил протест, надев футболку с надписью «Здесь не живут короли».

Более того, речь Трампа еще раз подтвердила разрыв между политическими лагерями в США, который стал лишь более глубоким за годы его правления. В какой-то момент глава Америки пожаловался, что «абсолютно ничего» не нельзя сделать с тем, чтобы заставить демократов аплодировать его выступлениям в Конгрессе, и затем обрушился на своего предшественника Джо Байдена за уголовные преследования, инициированные Министерством юстиции.

«Это моя пятая речь в Конгрессе, и снова я смотрю на демократов перед собой и понимаю, что абсолютно ничего не могу сказать, чтобы сделать их счастливыми или заставить их встать, улыбнуться или аплодировать», — сказал он.



Он добавил: «Я могу найти лекарство от самого разрушительного заболевания, болезни, которая уничтожила бы целые нации, или объявить о решении экономических проблем, самых больших в истории, или о снижении преступности до исторически низких уровней, и эти люди, сидящие здесь, не будут аплодировать, не встанут и, конечно, не будут поддерживать эти астрономические достижения».

Новая Америка

Речь Трампа стала настоящей политической театральной постановкой, в которой он продолжил использовать тот же стиль, что и на своих предвыборных митингах — прямые обвинения в адрес политических противников, спорные заявления и преувеличенные тезисы. Он, например, повторил не совсем обоснованное утверждение о том, что унаследовал от президента Джо Байдена «экономическую катастрофу».

Кроме того, президент продолжил ужесточение внутренней миграционной политики, введение новых тарифов, а также, по сути, активное вмешательство в дела других стран, включая попытку предложить Гренландии выйти из состава Дании и стать частью США. Также, по словам Трампа, США начали возвращать Панамский канал, ссылаясь на предвыборное обещание вернуть его под контроль Америки.

Отношение к Трампу со стороны демократической оппозиции также подкрепляло его образ сторонника «простого народа», настроенного против элит. Трамп строит свою политическую идентичность на основе заявлений о защите национальных интересов, отказе от «глобалистской» политики и возвращении США к суверенитету.

Трамп продолжил обсуждение вопросов, касающихся трансгендеров и ЛГБТ, акцентируя внимание на политике, направленной на ограничение прав трансгендерных женщин в спортивной сфере. Чтобы подкрепить свою позицию, американский президент рассказал личные истории участников мероприятия, которые присутствовали как гости первой леди.

Таким образом выступление Трампа ясно продемонстрировало усиливающийся раскол внутри американского общества. Противостояние между Республиканской партией, возглавляемой Трампом, и Демократической партией, с каждым днем становится все более конфронтационным и открытым. Продолжающаяся поляризация политической повестки ведут к тому, что Америка остается глубоко разделенной на два противоборствующих лагеря, что ставит под угрозу политическую стабильность и социальный консенсус в стране.



