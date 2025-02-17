Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нейтрализации одного из высокопоставленных руководителей группировки «Хураседдин», отвечавшего за финансы и логистику. Операция была проведена 15 февраля в результате точечного авиаудара по северо-западной части Сирии.

По данным американских военных, ликвидированный боевик играл ключевую роль в финансировании и организации операций группировки, связанной с «Аль-Каидой».

«Этот удар стал частью наших усилий по нейтрализации попыток террористов планировать, организовывать и осуществлять атаки на США, их союзников и партнеров, а также на гражданских лиц и военный персонал в регионе и за его пределами», — говорится в заявлении CENTCOM.

Командование подчеркнуло, что продолжит борьбу с террористическими группировками, представляющими угрозу для безопасности США и их союзников.

«Мы продолжим неустанно преследовать террористов, чтобы защитить нашу родину, а также персонал США, союзников и партнеров в регионе», – заявил генерал Майкл Курилла, командующий Центрального командования США.

Сирийский мониторинговый центр по правам человека (SOHR) отмечает, что атака была произведена на автомобиль в населенном пункте Орм аль-Джуз в провинции Идлиб.