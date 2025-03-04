Министр обороны США Пит Хегсет приказал направить около 3 000 военнослужащих регулярной армии на южную границу Соединенных Штатов, среди которых подразделения моторизованной бригады, оснащенные 20-тонными бронемашинами Stryker. Эта информация была подтверждена представителями Министерства обороны, сообщает The Washington Post.

Основную часть сил составят военнослужащие 2-й бригады боевой группы Stryker 4-й пехотной дивизии, дислоцированной в Форте Карсон, штат Колорадо. К ним присоединятся специалисты по инженерным работам, разведке и связям с общественностью.

В субботу днем Пентагон выступил с официальным заявлением о переброске войск, в котором отмечалось, что министр обороны распорядился направить на границу подразделение Stryker и батальон армейской авиации, чтобы «усилить и расширить текущие операции по обеспечению безопасности границы, запечатать ее и защитить территориальную целостность Соединенных Штатов».

Ожидается, что прибывшие в ближайшие недели войска станут символом «непоколебимой приверженности Министерства обороны работе совместно с Министерством внутренней безопасности для обеспечения суверенитета, территориальной целостности и безопасности США под руководством президента Дональда Трампа».

Из 3 тыс. военнослужащих около 2 400 человек составят боевую группу Stryker, а еще 550 — авиационное подразделение. По данным источников, с ними также будет направлена небольшая группа дополнительных специалистов.

После появления информации о переброске войск Пит Хегсет написал на платформе X, что администрация «предельно серьезно настроена на достижение 100% ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ над южной границей».

Эта операция готовилась с января, несмотря на резкое сокращение числа незаконных пересечений границы с момента прихода к власти администрации Трампа. Во время февральского визита на границу Хегсет заявил, что все возможные меры находятся на столе обсуждений для поддержки усилий президента по борьбе с нелегальной миграцией.

Переброска войск является частью более широкой и политически сложной военной миссии, инициированной администрацией Трампа для пресечения незаконной миграции и контрабанды наркотиков. В настоящее время на границе уже задействованы несколько тысяч американских военнослужащих, оказывающих помощь Таможенно-пограничной службе в выявлении и задержании нелегальных мигрантов.

Бронемашины Stryker, вмещающие до 11 бойцов и обычно оснащенные пулеметами или гранатометами, применялись в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Не так давно администрация Байдена передала эти машины украинским вооруженным силам, которые использовали их в ходе трансграничного рейда в Курскую область России. Пока неясно, будут ли машины вооружены во время нынешней операции.

Ожидается, что Stryker доставят на границу железнодорожным и автомобильным транспортом, хотя ранее обсуждалась возможность их марша на колесах от Форта Карсон. Часть техники будет отправлена в Аризону, но также возможно их появление в других приграничных штатах.

Точная дислокация войск в Аризоне пока не определена, равно как и вопрос о базах, которые обеспечат их поддержку. Среди ближайших к границе объектов находятся авиабаза Корпуса морской пехоты Юма, авиабаза ВВС Дэвис-Монтан в Тусоне и армейский форт Хуачука.

Президент Трамп последовательно выступает за использование американских войск внутри страны для демонстрации силы — будь то в целях сдерживания миграции или подавления гражданских протестов. В ходе его первого президентского срока на границе одновременно находилось до 8 000 военнослужащих, однако их миссия в основном ограничивалась установкой колючей проволоки и логистической поддержкой CBP.

Сенатор Рубен Гальего, демократ из Аризоны, в своем заявлении приветствовал дополнительные меры по обеспечению безопасности границы, отметив необходимость остановить поток фентанила, отравляющего местные сообщества. Однако он раскритиковал подход администрации Трампа, назвав его «дорогостоящей временной мерой», не решающей комплекс проблем.

«В долгосрочной перспективе нам нужно обеспечить портовых инспекторов и пограничников необходимыми ресурсами, а не перекладывать их работу на военных», — заявил Гальего.

В настоящее время на южной границе уже размещены около 9 200 американских военнослужащих, включая 4 200 человек, действующих по федеральному приказу, и около 5 000 военнослужащих Национальной гвардии, находящихся под контролем губернаторов штатов.

Тем не менее пограничники США и Мексики продолжают находить крупные партии наркотиков. Месяцем ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум также направила к границе с США 10 тыс. солдат для борьбы с наркотрафиком.

Таким образом, новое развертывание войск станет частью широкой стратегии администрации по ужесточению мер безопасности и борьбе с незаконными пересечениями границы и контрабандой наркотиков, что продолжает вызывать серьезные политические дебаты внутри страны.



