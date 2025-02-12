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Большая война в Европе начнется через…
Датская разведка спрогнозировала начало крупномасштабного военного конфликта на континенте в обозримом будущем
Большая война в Европе начнется через…
tank / Wiki Commons
12 февраля 2025 г.

Россия может начать полномасштабную войну в Европе в течение пяти лет, если сочтет НАТО ослабленным или политически разделенным, утверждает Служба военной разведки Дании (DDIS) в новом обновленном докладе об угрозах.

Доклад, опубликованный 11 февраля, прогнозирует, что через шесть месяцев Москва сможет вести локальную войну с одной из соседних стран, а через два года у нее будет достаточно сил для регионального конфликта в Балтийском регионе. Через пять лет, по заявлениям датской разведки, уже возможна крупномасштабная война в Европе — если не вмешаются США.

Аналитики DDIS подчеркивают, что Россия стремительно наращивает военные возможности и готовится к потенциальному конфликту с НАТО.

Доклад датской разведки опубликован на фоне попыток Дональда Трампа добиться завершения войны в Украине, которая в феврале входит в четвертый год. Трамп требует от стран НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП (более чем вдвое больше текущего целевого уровня) и намекал на возможность выхода США из альянса, если союзники не будут «платить по счетам».

DDIS отмечает, что в прогнозе не учитывалось возможное усиление НАТО, но предупреждает: если США ослабят поддержку европейских союзников, риск российской агрессии резко возрастет.

С 2023 года страны НАТО значительно нарастили производство боеприпасов и бронетехники, однако по темпам наращивания мощностей отстают от России. По данным западных источников, к 2025 году Европа выйдет на производство около 2 млн артиллерийских снарядов в год, тогда как Россия уже в 2024 выпускала порядка 3,5 млн. В производстве бронетехники также сохраняется дисбаланс: Россия ежегодно выпускает и модернизирует до 1,5 тыс. танков, в то время как крупнейшие страны НАТО (Германия, США, Франция) совокупно производили менее 600 единиц.

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