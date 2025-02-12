Замглавы МИД и спецпредставитель России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил о необходимости отмены односторонних санкций, введенных Западом против Сирии.

«После кардинальных изменений и устранения режима Башара Асада дальнейшее санкционное давление на Дамаск утратило всякий смысл», — приводит его слова ТАСС.

Богданов добавил, что ограничительные меры Запада не имеют международно-правовой основы и не были утверждены Совбезом ООН. Кроме того, по его словам, санкции нанесли ущерб всем секторам сирийской экономики.

Богданов добавил, что необходимо отказаться от конфронтационного и политизированного подхода к сирийскому кризису и сосредоточиться на восстановлении страны.

«В сложившихся условиях необходимы отказ от конфронтационных политизированных подходов в отношении сирийского кризиса и консолидация международных усилий для оказания эффективной помощи сирийскому народу и содействия посткризисному восстановлению страны», — подытожил российский чиновник.