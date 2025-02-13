НОВОСТИ
2 мин чтения
Европа закрывается от Грузии?
Европарламент назвал нелегитимными действующие власти Грузии под началом «‎Грузинской мечты»‎
Европа закрывается от Грузии?
Проевропейские протесты в Тбилиси / AFP
13 февраля 2025 г.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой подчеркнул: правительство «Грузинской мечты» и парламент страны утратили легитимность. По мнению депутатов, единственным законным лидером Грузии остается бывший президент Саломе Зурабишвили, несмотря на истечение ее полномочий в декабре 2024 года.

За резолюцию проголосовали 400 депутатов из 544, против всего 63, в основном от ультраправых партий из Венгрии и Италии. Еще 81 воздержался. 

Документ критикует правительство Грузии за нарушения демократических норм, усиление политических репрессий и отказ от евроинтеграции. Брюссель призвал страны ЕС не признавать действующую власть в Грузии, потребовал новых выборов и предложил санкции против главного спонсора «‎Грузинской мечты»‎ Бидзины Иванишвили, его окружения, высокопоставленных чиновников, судей и владельцев лояльных СМИ.

Парламент ЕС осудил давление на оппозицию, аресты журналистов и протестующих, заявив, что правящая партия «узурпировала власть» и разрушила демократические институты. Евродепутаты подчеркнули, что парламентские выборы 26 октября 2024 года были «грубо сфальсифицированы» и не отражали волю народа, а новый президент Михаил Кавелашвили пришел к власти неконституционным путем.

Власти Грузии отвергли все эти обвинения, назвав их беспочвенными.

Резолюция также призвала к проведению срочных парламентских выборов под международным наблюдением. ЕС и его страны-члены должны добиваться смены власти в Грузии как условия для дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание уделено санкциям. Европарламент требует заморозить активы Иванишвили в ЕС и призывает Францию лишить его ордена Почетного легиона. Санкции должны коснуться премьер-министра Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и других чиновников. Под ограничения могут попасть судьи Конституционного суда и владельцы проправительственных СМИ, включая Imedi TV, Post TV и Rustavi 2 TV.  

Европарламент осудил разгон протестов, включая аресты оппозиционеров и журналистов. Особое внимание уделено делу Мзии Амаглобели, директора издания Batumelebi/Netgazeti — она более четырех недель держит голодовку и находится в критическом состоянии.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us