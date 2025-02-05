Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контакты между российскими и американскими ведомствами продолжаются и в последнее время стали интенсивнее.

«Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу. Нечего сказать другого», — заявил он журналистам, комментируя слова президента США Дональда Трампа о переговорах с Киевом и Москвой.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» о завершении войны в Украине, но отказался уточнить, говорил ли он лично с Владимиром Путиным.

Тем не менее, выступая перед прессой после авиакатастрофы в Вашингтоне в конце января, на тот же вопрос американский президент ответил: «Нет. Не об этом» (под «этим» имея в виду обстоятельства трагедии с самолетом, где погибли российские граждане — ред.).