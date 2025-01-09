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Атака разъяренного слона
На фестивале в индийском Тируре разъяренный слон напал на зрителей, ранив 17 человек, один из которых находится в критическом состоянии
Атака разъяренного слона
Атака слона / скриншот видео
9 января 2025 г.

В индийском городе Тирур на фестивале Путиянгади произошел инцидент с участием разъяренного слона, который внезапно атаковал собравшихся зрителей.

На видеозаписях, попавших в сеть, видно, как пять слонов с украшениями и наездниками стоят перед толпой. Неожиданно один из слонов срывается и бросается на людей.

Слон схватил одного из зрителей за ногу, потрепал его и отбросил. Пострадало 17 человек, один из них находится в критическом состоянии. Большинство травм вызваны давкой, которая началась из-за паники.

Успокоить животное удалось лишь спустя два часа. Причины агрессии слона пока не уточняются. Инцидент привлек внимание местных властей, которые начали расследование.

Ранее в Таиланде произошел трагический случай с испанской туристкой, которая погибла после того, как слон атаковал ее во время купания. Девушка прошла перед животным, и оно ударило ее бивнем, нанеся смертельные ранения.

Согласно данным департамента национальных парков Таиланда, за последние 12 лет в стране зафиксировано 240 смертей в результате нападений диких слонов. Только в 2024 году жертвами таких нападений стали 39 человек.

Газета The Nation отмечает, что подобные случаи привлекают внимание к вопросам безопасности взаимодействия людей с животными в туристических и культурных мероприятиях.

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