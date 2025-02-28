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Словаки требуют отменить санкции
Почти полмиллиона жителей страны подписали петицию с требованием отказаться от антироссийской политики
Словаки требуют отменить санкции
Премьер-министр Словакии Фицо / Reuters
28 февраля 2025 г.

Более 450 тыс. граждан Словакии подписали петицию за отмену санкций против России. Организаторы инициативы, пророссийская группа «Брат за брата», подтвердили, что собрали достаточное количество подписей для проведения национального референдума. Кампания, по их словам, длилась четыре месяца.

Лидер инициативы Матуш Алекса объявил об итогах в Telegram. Он заявил, что Словакии необходим доступ к дешевым энергоресурсам из всех возможных источников, включая Россию. Именно поэтому он призывает отменить антироссийские санкции изменить политику Братиславы.

Согласно законодательству Словакии, референдум может быть проведен, если петицию подпишут не менее 350 тыс. граждан. При населении страны в 5,5 млн человек это требование выполнено. Официальной реакции правительства пока не было, однако не исключено, что премьер Роберт Фицо поддержит эту инициативу.

Ранее словацкие власти критиковали санкции ЕС против России, утверждая, что они наносят ущерб экономике страны и не достигают поставленных целей. Кроме того, премьер Фицо подверг ЕС резкой критике за его позицию по отношению к России. Он высоко оценил переговоры Дональда Трампа с Кремлем, которые прошли без участия европейских лидеров.

Фицо, известный пророссийскими взглядами, опубликовал в Facebook фотографию с Владимиром Путиным, сделанную во время их встречи в Москве в декабре. Он заявил, что Европа является «вторым по величине проигравшим» в этом конфликте после Украины.

Словацкий премьер повторил неподтвержденное утверждение о том, что Украина якобы была готова заключить мир в апреле 2022 года, но Запад заблокировал соглашение. Он также обвинил Брюссель в том, что он слепо следует указаниям Вашингтона, а не ведет независимую внешнюю политику.

Фицо предупредил: Трамп будет добиваться увеличения поставок американского газа в Европу и роста военных расходов. По его прогнозам, Украина потеряет треть своей территории, останется вне НАТО, а на ее территории будут размещены иностранные войска.


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