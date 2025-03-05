Экстренный саммит

Публичная перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме полностью изменила расклад в международных отношениях. Теперь миротворческие планы президента США под большим вопросом. К тому же американская администрация объявила о приостановке военной помощи Украине, включая уже отправленные грузы.

Европейские союзники США оказались в непростой ситуации: возможно, им придется взять на себя всю поддержку Киева, к чему они, судя по всему, не готовы.

В таких условиях союзники решили действовать без лишних формальностей. Экстренная встреча по поводу переговоров Зеленского и Трампа прошла не в рамках ЕС или НАТО, а в Лондоне 2 марта. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собрал лидеров Украины, Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Польши, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Также приехал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, представлявший на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава Турецкой Республики ранее заявил, что хотя Анкара и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины.

Турецкий лидер добавил, что власти республики в течение трех лет, что длится война, пытаются найти способы мирного урегулирования.

Также на переговоры приехали генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Поддержка на словах

Париж и Лондон решили бросить вызов Москве и Вашингтону, выдвинув свой план по прекращению войны в Украине. Их идея — объявить месячное перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры Украины, но не земли, где идут основные бои.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил это тем, что контролировать линию фронта, которая тянется от Парижа до Будапешта, просто невозможно. Он заверил, что военная поддержка Киева продолжится, Лондон и Париж также планируют создать группу стран «Европа-плюс», которые готовы отправить свои войска в Украину.

При этом о вводе иностранных войск в Украину Макрон высказался довольно туманно. По его словам, в ближайшие недели европейские войска там не появятся, но после подписания мира такая возможность не исключена. Главная цель, по мнению французского лидера, — создать условия, при которых европейцы смогут влиять на ситуацию, «не давая президенту США Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину решать все самостоятельно».

Макрон также выразил надежду, что президенты США и Украины помирятся после недавнего скандала в Белом доме, подчеркнув, что между двумя лидерами необходимо наладить диалог.

Британский премьер-министр Кир Стармер поддержал идею перемирия, но подчеркнул, что военная помощь Украине будет продолжена, а давление на Россию — усилено. Он также заявил, что после возможного мира европейские страны помогут Киеву укрепить оборону.

Глава британского правительства уже пообещал отправить в Украину британские войска и выделить 1,6 млрд фунтов на закупку зенитных ракет. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вовсе заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого никто не сможет «переварить».

Европейские лидеры подчеркнули, что бросать Киев не собираются. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы. Аналогичные заявления сделали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Единства нет

Впрочем, не все поддерживают этот план. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал его опасным и ошибочным, заявив, что европейские лидеры выбрали войну вместо мира. Польский премьер Дональд Туск также отметил, что никакого четкого плана у участников саммита в Лондоне нет, а хаос и импровизация только усугубляют ситуацию. Глава итальянского правительства Джорджа Мелони призвала не углублять конфликт с Трампом, заявив, что ссоры на Западе только ослабляют всех.

В Вашингтоне, судя по всему, не спешат сближаться с Европой по украинскому вопросу. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что европейцы, поддерживая Зеленского, «фактически толкают его к продолжению войны».

Между тем, после скандала в Овальном кабинете подготовка к встрече Путина и Трампа, похоже, ускорилась.

Мирный план Зеленского

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым заявлением. Он подчеркнул, что «никто не хочет мира больше, чем украинцы», и выразил сожаление по поводу того, как прошла их встреча с американским лидером в Вашингтоне, но прямых извинений не принес. Также украинский лидер заявил о готовности работать с Трампом над прекращением войны и предложил план поэтапного перемирия с Россией.

Он подразумевает освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет на ракеты, дальнобойные дроны и бомбардировки энергетической и гражданской инфраструктуры. Также перемирие на море, «если Россия сделает то же самое».

Затем, по словам Зеленского, Украина и США должны быстро пройти остальные этапы и договориться о прочном окончательном соглашении. Эти предложения во многом совпадают с планом перемирия, который ранее озвучила Франция после саммита европейских лидеров в Лондоне.

Великобритания пока не поддержала эту инициативу. Россия также пока не комментировала предложения Зеленского, хотя ее войска имеют значительное преимущество в воздухе и продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре.

Президент Украины также отметил готовность Киева подписать соглашение о совместной добыче полезных ископаемых с США «в любое время и в любом формате».

США и Украина по-разному понимают суть соглашения по редкоземельным металлам. Для Вашингтона это экономическая сделка, которая свяжет США с Украиной и станет гарантией ее безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский же видит в этом лишь первый шаг к более серьезным гарантиям, включая членство в НАТО. Однако Трамп уже дал понять, что США против вступления Украины в альянс.

Что думают эксперты

Американский дипломат и ученый, посол в отставке Чез Фриман подчеркнул, что альтернативой войне в Украине является мирный договор, который установит согласованные границы между Украиной и Россией и предотвратит разделение Европы на враждебные блоки.

«Для достижения этого Россия и Запад должны принять меры, чтобы развеять страхи и подозрения друг друга. Это будет нелегко для обеих сторон. Но настало время хотя бы попытаться достичь мира. Сегодня прийти к мирному соглашению, безусловно, сложнее из-за тех перемен, что произошли в мире с момента начала военных действий», — уверен политолог.

Американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов считает, что чтобы «двигаться к миру под руководством Трампа», президент Владимир Зеленский должен отказаться от главного своего требования — «гарантий безопасности».

«Никто ему не будет давать полноценные гарантии безопасности, особенно американцы — с дипломатического языка «гарантии безопасности» означает «обязуйтесь воевать и умирать за нас». Этого никто обещать не будет», — считает эксперт.

Он полагает, что «европейское спасение Украины» не состоится и состояться не может: власти стран ЕС не имеют для этого ни промышленных сил, ни единства политической воли.

«Более того — у ЕС, на самом деле, есть один кошмарный сценарий, который они не хотят допустить — вывод американских войск из Европы. Понимая, что решения Трампа по Украине им уже не поменять, они постепенно будут соглашаться с тем планом, что он в итоге согласует с Путиным. Но попытки заявить о собственной значимости и представить «прорывные европейские планы» мы еще увидим», — резюмировал специалист.