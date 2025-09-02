МИР
Многотысячные протесты в Чикаго
Участники акций протестуют против решения президента Трампа ввести в город подразделения Национальной гвардии
Многотысячные протесты в Чикаго / Reuters
2 сентября 2025 г.

Тысячи протестующих вышли в понедельник на улицы американского города Чикаго, чтобы выразить недовольство планами президента США Дональда Трампа направить в город подразделения Национальной гвардии и федеральных иммиграционных агентов. Об этом сообщает Reuters.

Акция стала частью примерно тысячи демонстраций под лозунгом «Рабочие важнее миллиардеров», прошедших по всей стране в День труда. Однако в Чикаго протесты приняли более острую форму – после того как Трамп заявил, что город станет следующим после Лос-Анджелеса и Вашингтона, где уже развернуты федеральные силы.

Мэр Брэндон Джонсон, выступая перед собравшимися, заявил, что Чикаго будет сопротивляться вмешательству федеральных властей.

«Это тот город, который защитит страну», — сказал он, вызвав бурные аплодисменты толпы с флагами Чикаго.

Организаторы оценили число участников в 5–10 тысяч человек. Люди шли по центру города с плакатами, скандировали лозунги, некоторые пришли с детьми и домашними животными. Жители, сидевшие в уличных кафе, поддерживали протестующих аплодисментами и сигналами машин.

Многие выразили опасения, что усиление присутствия силовиков может привести к насилию.

«Мы боимся, что будут проблемы. Надеюсь, никто не пострадает», — сказал 72-летний Филиберто Рамирес.

Трамп в последние недели неоднократно называл Чикаго «бардаком», «адской дырой» и «полем смерти», указывая на высокий уровень преступности. Однако многие участники акции заявили, что ввод Нацгвардии не решит проблему.

«Да, проблема преступности есть, — сказала 67-летняя Ивонн Спирс. — Но Национальная гвардия должна защищать нас, а не бороться против нас».

