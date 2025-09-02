Тысячи протестующих вышли в понедельник на улицы американского города Чикаго, чтобы выразить недовольство планами президента США Дональда Трампа направить в город подразделения Национальной гвардии и федеральных иммиграционных агентов. Об этом сообщает Reuters.

Акция стала частью примерно тысячи демонстраций под лозунгом «Рабочие важнее миллиардеров», прошедших по всей стране в День труда. Однако в Чикаго протесты приняли более острую форму – после того как Трамп заявил, что город станет следующим после Лос-Анджелеса и Вашингтона, где уже развернуты федеральные силы.

Мэр Брэндон Джонсон, выступая перед собравшимися, заявил, что Чикаго будет сопротивляться вмешательству федеральных властей.

«Это тот город, который защитит страну», — сказал он, вызвав бурные аплодисменты толпы с флагами Чикаго.

Организаторы оценили число участников в 5–10 тысяч человек. Люди шли по центру города с плакатами, скандировали лозунги, некоторые пришли с детьми и домашними животными. Жители, сидевшие в уличных кафе, поддерживали протестующих аплодисментами и сигналами машин.

Многие выразили опасения, что усиление присутствия силовиков может привести к насилию.