С 15 сентября Китай введет безвизовый режим на 30 дней в отношении граждан России. Об этом, как передают российские СМИ, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Отмечается, что действовать пробный режим будет один год.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — рассказал он.

Цзякунь пояснил, что китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам.