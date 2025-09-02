МИР
Россияне смогут ездить в Китай без визы
Действовать пробный режим будет один год
Пекин / Reuters
2 сентября 2025 г.

С 15 сентября Китай введет безвизовый режим на 30 дней в отношении граждан России. Об этом, как передают российские СМИ, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Отмечается, что действовать пробный режим будет один год.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — рассказал он.

Цзякунь пояснил, что китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам.

Согласно нынешнему законодательству, для посещения Китая россиянам требуется виза.

Но в этом правиле есть исключения. В частности, безвизовый въезд для граждан РФ разрешен в Гонконг на срок до 14 дней, Макао – до 30 дней и на остров Хайнань – также до 30 дней. Для поездок в другие китайские регионы необходимо оформлять визу, тип которой зависит от цели визита.

Кроме того, в 2023 году Россия и Китай запустили групповые безвизовые поездки. Соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Затем оно было временно прекращено.

