Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел и вице-премьер страны Максим Прево.
«Палестина будет признана Бельгией на сессии ООН! А против израильского правительства будут введены жесткие санкции», — написал Прево в соцсети X.
По его словам, Брюссель подготовил 12 санкционных мер против Тель-Авива. Среди них — запрет на импорт продукции с незаконных израильских поселений на оккупированном Западном берегу, а также пересмотр политики государственных закупок с израильскими компаниями.
Глава МИД отметил, что решение принято «в свете гуманитарной трагедии, происходящей в Палестине, особенно в Газе».
Напомним, в конце июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах признать Палестину на сессии ГА ООН.
22 сентября Франция и Саудовская Аравия проведут совместное заседание по этому вопросу. Австралия, Канада и Великобритания также заявили о намерении признать палестинскую государственность в этом месяце — с рядом условий.
По данным ООН, на апрель 2025 года 147 государств, или около 75% членов организации, уже признали Палестину.