Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел и вице-премьер страны Максим Прево.

«Палестина будет признана Бельгией на сессии ООН! А против израильского правительства будут введены жесткие санкции», — написал Прево в соцсети X.

По его словам, Брюссель подготовил 12 санкционных мер против Тель-Авива. Среди них — запрет на импорт продукции с незаконных израильских поселений на оккупированном Западном берегу, а также пересмотр политики государственных закупок с израильскими компаниями.

Глава МИД отметил, что решение принято «в свете гуманитарной трагедии, происходящей в Палестине, особенно в Газе».