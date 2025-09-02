МИР
1 мин чтения
Бельгия признает Палестину и введет санкции против Израиля
Глава МИД страны заявил, что решение принято на фоне гуманитарной трагедии в Газе
Бельгия признает Палестину и введет санкции против Израиля
Флаг Бельгии / Reuters
2 сентября 2025 г.

Бельгия признает Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел и вице-премьер страны Максим Прево.

«Палестина будет признана Бельгией на сессии ООН! А против израильского правительства будут введены жесткие санкции», — написал Прево в соцсети X.

По его словам, Брюссель подготовил 12 санкционных мер против Тель-Авива. Среди них — запрет на импорт продукции с незаконных израильских поселений на оккупированном Западном берегу, а также пересмотр политики государственных закупок с израильскими компаниями.

Глава МИД отметил, что решение принято «в свете гуманитарной трагедии, происходящей в Палестине, особенно в Газе».

Читайте также

Напомним, в конце июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах признать Палестину на сессии ГА ООН.

22 сентября Франция и Саудовская Аравия проведут совместное заседание по этому вопросу. Австралия, Канада и Великобритания также заявили о намерении признать палестинскую государственность в этом месяце — с рядом условий.

По данным ООН, на апрель 2025 года 147 государств, или около 75% членов организации, уже признали Палестину.

СвязанныеTRT Global - Трамп: Война в Газе вредит Израилю
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us