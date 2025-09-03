В ночь на среду, 3 сентября, Польша подняла в воздух свою авиацию и привела в полную боевую готовность наземные системы ПВО — из-за массированной атаки России на Украину. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил страны, передает «Европейская правда».
Как отмечается в заявлении, на фоне российской агрессии польское командование «запустило все необходимые процедуры» для защиты воздушного пространства.
«В нашем воздушном пространстве активно действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности», — говорится в сообщении.
По словам командования, эти меры имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан.
«Оперативное командование ВС Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию», — добавили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 3 сентября Россия осуществила массированную атаку на Украину, используя ракеты и ударные дроны. В результате нападения была повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области.