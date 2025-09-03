С сегодняшнего дня вступил в силу новый потолок цен на российскую нефть. Новый лимит составляет 47,60 доллара за баррель вместо предыдущих 60 долларов. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что данное решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций Европейского союза против России.

«Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть РФ», — добавил глава ОП.

В июле 2025 года стало известно, что Европейский союз снизит потолок цен на российскую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель в рамках 18-го пакета санкций.