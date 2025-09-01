Вызов Западу: что предлагает ШОС?
ПОЛИТИКА
3 мин чтения
Вызов Западу: что предлагает ШОС?Тяньцзинь стал площадкой, где формируется новая модель глобального порядка. Лидеры 20 стран прибыли в Китай для участия в саммите ШОС. Что они смогут противопоставить Западу?
В китайском Тяньцзине стартовал саммит ШОС / TRT Russian
1 сентября 2025 г.

Саммит перемен

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 24 года назад — 15 июня 2001 года. Тогда декларацию о ее учреждении подписали руководители шести стран: Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. С тех пор из региональной инициативы объединение выросло до 10 стран-членов, еще около 14 государств вовлечены в его работу в качестве партнеров.

Нынешний саммит особенный. Встреча в Тяньцзине — крупнейшая за всю историю организации. В ней участвуют более двадцати мировых лидеров, включая руководителей Китая, Индии и России. Для премьер-министра Индии Нарендры Моди это первый визит в КНР за последние семь лет, а для президента России Владимира Путина — самая продолжительная зарубежная поездка за последние годы.

Хозяин встречи, председатель КНР Си Цзиньпин, в своей речи сделал акцент на том, что ШОС — значимая альтернатива западному порядку. Фактически его выступление стало декларацией о формировании нового глобального механизма, основанного на взаимовыгодном развитии.

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», — сказал он на заседании глав государств ШОС.

Его замысел включает пять главных принципов: суверенное равенство, соблюдение принципов международного права, курс на многосторонность, отстаивание ориентированного на людей подхода, а также концентрация на реальных действиях.

Предложения прозвучали и со стороны России. Владимир Путин отметил, что национальные валюты все активнее используются во взаимных расчетах стран-участниц и допустил создание собственной платежно-расчетной инфраструктуры в рамках ШОС. Эксперты считают, что реализовать проект быстро вряд ли удастся, однако в перспективе он способен серьезно ослабить позиции доллара в региональной торговле.

Особое внимание было приковано к Индии. Страна оказалась под серьезным давлением со стороны США из-за закупок российской нефти. На этом фоне Пекин и Нью-Дели договорились о расширении торгового сотрудничества. Си Цзиньпин также призвал рассматривать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе, подчеркнув, что необходимо «позволить дракону и слону танцевать вместе».

Читайте также

Новый мир

«Нынешняя встреча воспринимается как площадка, где можно скоординировать действия в ответ на политику США, связанную с экономическим давлением на страны-участницы ШОС», — говорит TRT на русском политолог Денис Денисов.

По его словам, в этом контексте саммит выглядит оптимальной возможностью: здесь можно выработать совместные шаги, которые позволят, с одной стороны, минимизировать ущерб от американской политики, а с другой — сделать работу самой организации более эффективной.

«И на этом уровне возникает связь с темой многополярного мира, потому что сегодня жизненно важно вырабатывать меры противодействия не только США, но и другим крупным торгово-экономическим партнерам и ключевым геополитическим игрокам. Думаю, либо эта цель будет достигнута, либо, по крайней мере, обозначатся перспективы дальнейших коммуникаций», — отметил эксперт.

В адрес ШОС часто звучит критика, что организация остается лишь консультативной площадкой и мало влияет на реальные процессы. Однако, как подчеркивает Денисов, подобные замечания несправедливы: «Здесь нужно опираться не на общие заявления, а на конкретные цифры и статистику. Они показывают, что объединение дает странам-участницам и партнерам возможность развивать экономики, усиливать позиции на международной арене и становиться все более значимыми игроками. Это ключевой аспект работы ШОС».

Да, движение к многополярному миру идет не так быстро, как хотелось бы, признает эксперт, но тормозится существующей глобальной системой. «Примеров тому множество — от реформы ООН до вопросов стратегической безопасности, контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Система костная, инерционная, и ряд государств, доминирующих в нынешнем порядке, объективно не заинтересованы в ее изменении», — подчеркнул он.

Отдельно Денисов отметил роль России. По его словам, участие Москвы в саммите имеет важное символическое значение: «Давно существует идея усилить компонент безопасности в рамках дискуссий ШОС. Этот вопрос поднимался и ранее, он остается в повестке, и перспективы здесь достаточно большие».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us