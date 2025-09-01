Саммит перемен
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 24 года назад — 15 июня 2001 года. Тогда декларацию о ее учреждении подписали руководители шести стран: Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. С тех пор из региональной инициативы объединение выросло до 10 стран-членов, еще около 14 государств вовлечены в его работу в качестве партнеров.
Нынешний саммит особенный. Встреча в Тяньцзине — крупнейшая за всю историю организации. В ней участвуют более двадцати мировых лидеров, включая руководителей Китая, Индии и России. Для премьер-министра Индии Нарендры Моди это первый визит в КНР за последние семь лет, а для президента России Владимира Путина — самая продолжительная зарубежная поездка за последние годы.
Хозяин встречи, председатель КНР Си Цзиньпин, в своей речи сделал акцент на том, что ШОС — значимая альтернатива западному порядку. Фактически его выступление стало декларацией о формировании нового глобального механизма, основанного на взаимовыгодном развитии.
«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», — сказал он на заседании глав государств ШОС.
Его замысел включает пять главных принципов: суверенное равенство, соблюдение принципов международного права, курс на многосторонность, отстаивание ориентированного на людей подхода, а также концентрация на реальных действиях.
Предложения прозвучали и со стороны России. Владимир Путин отметил, что национальные валюты все активнее используются во взаимных расчетах стран-участниц и допустил создание собственной платежно-расчетной инфраструктуры в рамках ШОС. Эксперты считают, что реализовать проект быстро вряд ли удастся, однако в перспективе он способен серьезно ослабить позиции доллара в региональной торговле.
Особое внимание было приковано к Индии. Страна оказалась под серьезным давлением со стороны США из-за закупок российской нефти. На этом фоне Пекин и Нью-Дели договорились о расширении торгового сотрудничества. Си Цзиньпин также призвал рассматривать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе, подчеркнув, что необходимо «позволить дракону и слону танцевать вместе».
Новый мир
«Нынешняя встреча воспринимается как площадка, где можно скоординировать действия в ответ на политику США, связанную с экономическим давлением на страны-участницы ШОС», — говорит TRT на русском политолог Денис Денисов.
По его словам, в этом контексте саммит выглядит оптимальной возможностью: здесь можно выработать совместные шаги, которые позволят, с одной стороны, минимизировать ущерб от американской политики, а с другой — сделать работу самой организации более эффективной.
«И на этом уровне возникает связь с темой многополярного мира, потому что сегодня жизненно важно вырабатывать меры противодействия не только США, но и другим крупным торгово-экономическим партнерам и ключевым геополитическим игрокам. Думаю, либо эта цель будет достигнута, либо, по крайней мере, обозначатся перспективы дальнейших коммуникаций», — отметил эксперт.
В адрес ШОС часто звучит критика, что организация остается лишь консультативной площадкой и мало влияет на реальные процессы. Однако, как подчеркивает Денисов, подобные замечания несправедливы: «Здесь нужно опираться не на общие заявления, а на конкретные цифры и статистику. Они показывают, что объединение дает странам-участницам и партнерам возможность развивать экономики, усиливать позиции на международной арене и становиться все более значимыми игроками. Это ключевой аспект работы ШОС».
Да, движение к многополярному миру идет не так быстро, как хотелось бы, признает эксперт, но тормозится существующей глобальной системой. «Примеров тому множество — от реформы ООН до вопросов стратегической безопасности, контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Система костная, инерционная, и ряд государств, доминирующих в нынешнем порядке, объективно не заинтересованы в ее изменении», — подчеркнул он.
Отдельно Денисов отметил роль России. По его словам, участие Москвы в саммите имеет важное символическое значение: «Давно существует идея усилить компонент безопасности в рамках дискуссий ШОС. Этот вопрос поднимался и ранее, он остается в повестке, и перспективы здесь достаточно большие».