Саммит перемен

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 24 года назад — 15 июня 2001 года. Тогда декларацию о ее учреждении подписали руководители шести стран: Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. С тех пор из региональной инициативы объединение выросло до 10 стран-членов, еще около 14 государств вовлечены в его работу в качестве партнеров.

Нынешний саммит особенный. Встреча в Тяньцзине — крупнейшая за всю историю организации. В ней участвуют более двадцати мировых лидеров, включая руководителей Китая, Индии и России. Для премьер-министра Индии Нарендры Моди это первый визит в КНР за последние семь лет, а для президента России Владимира Путина — самая продолжительная зарубежная поездка за последние годы.

Хозяин встречи, председатель КНР Си Цзиньпин, в своей речи сделал акцент на том, что ШОС — значимая альтернатива западному порядку. Фактически его выступление стало декларацией о формировании нового глобального механизма, основанного на взаимовыгодном развитии.

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», — сказал он на заседании глав государств ШОС.

Его замысел включает пять главных принципов: суверенное равенство, соблюдение принципов международного права, курс на многосторонность, отстаивание ориентированного на людей подхода, а также концентрация на реальных действиях.

Предложения прозвучали и со стороны России. Владимир Путин отметил, что национальные валюты все активнее используются во взаимных расчетах стран-участниц и допустил создание собственной платежно-расчетной инфраструктуры в рамках ШОС. Эксперты считают, что реализовать проект быстро вряд ли удастся, однако в перспективе он способен серьезно ослабить позиции доллара в региональной торговле.

Особое внимание было приковано к Индии. Страна оказалась под серьезным давлением со стороны США из-за закупок российской нефти. На этом фоне Пекин и Нью-Дели договорились о расширении торгового сотрудничества. Си Цзиньпин также призвал рассматривать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе, подчеркнув, что необходимо «позволить дракону и слону танцевать вместе».