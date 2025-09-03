Украинские дроны систематически атакуют российскую нефтяную инфраструктуру: за последние недели эти удары вывели из строя значительную часть мощностей по переработке нефти. Внутренний дефицит топлива усилился, а стратегически важная отрасль Кремля оказалась на грани срыва.
Топливный кризи совпал с заявлениями западных союзников Украины о том, что экономическое давление остается эффективным способом заставить президента России Владимира Путина прекратить войну.
Три европейских чиновника сообщили Politico, что у них есть общее понимание: комбинация санкций и прицельных ударов может вынудить Москву сесть за стол переговоров.
Точно оценить масштабы повреждений сложно, но аналитики полагают, что сейчас выведено из строя около 15–20 процентов топливного производства России. Из-за этого Москва ограничила экспорт, а в провинциальных городах образовались очереди на АЗС.
Удары по нефтяным объектам продолжаются уже более года, однако сейчас их последствия ощущаются особенно остро: санкции и отсутствие западной технической поддержки значительно усложняют восстановление НПЗ в России.
По словам бывшего офицера разведки британской армии Филипа Ингрэма, эта стратегия является ключевой частью войны и активно реализуется украинской разведкой под руководством Кирилла Буданова.
«Он адаптировал методы диверсионных операций времен Второй мировой войны к текущему конфликту — удары на оперативном уровне снижают способность России снабжать фронт людьми и ресурсами. Зеленский прямо сказал: Украина не может выиграть чисто тактически на линии фронта, но кто контролирует оперативный уровень, тот выигрывает войну в целом», — подчеркнул Ингрэм.
Он добавил, что российская экономика пока не находится на грани коллапса. По его оценке, потребуется 12–18 месяцев, прежде чем Путин начнет всерьез беспокоиться. Однако сроки могут сократиться, если Украина усилит свои атаки.