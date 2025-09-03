Украинские дроны систематически атакуют российскую нефтяную инфраструктуру: за последние недели эти удары вывели из строя значительную часть мощностей по переработке нефти. Внутренний дефицит топлива усилился, а стратегически важная отрасль Кремля оказалась на грани срыва.

Топливный кризи совпал с заявлениями западных союзников Украины о том, что экономическое давление остается эффективным способом заставить президента России Владимира Путина прекратить войну.

Три европейских чиновника сообщили Politico, что у них есть общее понимание: комбинация санкций и прицельных ударов может вынудить Москву сесть за стол переговоров.

Точно оценить масштабы повреждений сложно, но аналитики полагают, что сейчас выведено из строя около 15–20 процентов топливного производства России. Из-за этого Москва ограничила экспорт, а в провинциальных городах образовались очереди на АЗС.

Удары по нефтяным объектам продолжаются уже более года, однако сейчас их последствия ощущаются особенно остро: санкции и отсутствие западной технической поддержки значительно усложняют восстановление НПЗ в России.