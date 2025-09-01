Во втором квартале 2025 года объем торговли между ЕС и Россией упал до самого низкого уровня с 2002 года. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные Евростата.
Отмечается, что данная тенденция началась после начала войны в Украине в феврале 2022 года. ЕС ввел множество торговых ограничений, что привело к падению экспорта в Россию на 61% и импорта из России на 89% в период с первого квартала 2022 года по второй квартал 2025 года.
Согласно анализу Euronews, основанному на данных Евростата, торговля во втором квартале 2025 года упала до самого низкого уровня с 2002 года, когда начался учет. В том же квартале ЕС впервые за более чем 20 лет зафиксировал положительное сальдо в торговле с Россией.
По данным Евростата, во втором квартале 2025 года импорт из России сократился, а экспорт вырос по сравнению с предыдущим кварталом.
В результате торговый баланс ЕС с Россией, который всегда показывал дефицит, превратился в небольшой профицит в размере 0,5 миллиарда евро. Импорт составил 7 миллиардов евро, экспорт — 7,5 миллиарда евро, в результате чего общий объем торговли достиг 14,5 миллиарда евро.
Это на 82% меньше, чем в первом квартале 2022 года, когда началась война и объем торговли составил 81,9 миллиарда евро. Этот квартал стал третьим по величине с начала ведения учета в 2002 году, а пик был достигнут в первом квартале 2013 года - 82,9 миллиарда евро.
Отметим, что до 24 февраля 2022 года Россия была одним из основных торговых партнеров ЕС.