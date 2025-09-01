Во втором квартале 2025 года объем торговли между ЕС и Россией упал до самого низкого уровня с 2002 года. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что данная тенденция началась после начала войны в Украине в феврале 2022 года. ЕС ввел множество торговых ограничений, что привело к падению экспорта в Россию на 61% и импорта из России на 89% в период с первого квартала 2022 года по второй квартал 2025 года.

Согласно анализу Euronews, основанному на данных Евростата, торговля во втором квартале 2025 года упала до самого низкого уровня с 2002 года, когда начался учет. В том же квартале ЕС впервые за более чем 20 лет зафиксировал положительное сальдо в торговле с Россией.

По данным Евростата, во втором квартале 2025 года импорт из России сократился, а экспорт вырос по сравнению с предыдущим кварталом.