Турция отправила гуманитарную помощь в Афганистан — в связи с потрясшим эту страну разрушительным землетрясением. Об этом турецкое Министерство обороны сообщило в соцсети Х.

«Самолет ВВС Турции A400M вылетел из аэропорта Эркилет в Кайсери, чтобы доставить в Афганистан гуманитарную помощь, подготовленную AFAD и Красным Полумесяцем, в связи с землетрясением в провинции Кунар», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Между тем число жертв землетрясения в Афганистане продолжает расти. Власти страны сообщили, что по уточненным данным число погибших превысило 1 400 человек. Пострадавших — более трех тысяч.

По информации Афганского Красного Полумесяца, в результате сильных подземных толчков разрушено порядка восьми тысяч домов.

Во вторник страну потрясло очередное землетрясение магнитудой 5,5. Оно вызвало опасения новых разрушений.