Турция отправила гуманитарную помощь в Афганистан — в связи с потрясшим эту страну разрушительным землетрясением. Об этом турецкое Министерство обороны сообщило в соцсети Х.
«Самолет ВВС Турции A400M вылетел из аэропорта Эркилет в Кайсери, чтобы доставить в Афганистан гуманитарную помощь, подготовленную AFAD и Красным Полумесяцем, в связи с землетрясением в провинции Кунар», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Между тем число жертв землетрясения в Афганистане продолжает расти. Власти страны сообщили, что по уточненным данным число погибших превысило 1 400 человек. Пострадавших — более трех тысяч.
По информации Афганского Красного Полумесяца, в результате сильных подземных толчков разрушено порядка восьми тысяч домов.
Во вторник страну потрясло очередное землетрясение магнитудой 5,5. Оно вызвало опасения новых разрушений.
После вторичного толчка началась паника, а спасательные работы пришлось приостановить: с гор срывались камни, перекрывая дороги и делая опасным расчистку завалов, сообщил Сафиулла Нурзай из гуманитарной платформы Aseel.
Позже поиски выживших возобновили. Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших от стихии труднодоступных горных областей. Сообщается, что около 30 тысяч жителей районов стихийного бедствия получили гуманитарную помощь в виде продовольствия.
ООН выделила 5 миллионов долларов по линии своего фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.
Гуманитарная организация Save the Children призвала международное сообщество срочно выделить экстренные средства. Землетрясение нарушило доступ к чистой воде, что повышает риск заболеваний, и ограничило доступ к продуктам питания.
«Сейчас идет настоящая гонка со временем: нужно вытащить раненых из отдаленных деревень, заблокированных камнепадами, и обеспечить людей чистой водой, едой и укрытием», — заявила директор программы Save the Children Самира Саед Рахман.
Афганистан находится в сейсмоопасной зоне, особенно в горном массиве Гиндукуш, где сталкиваются Индийская и Евразийская тектонические плиты.