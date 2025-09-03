МИР
США уничтожили венесуэльский катер с наркотиками
В результате удара погибли 11 человек
Дональд Трамп заявил, что США нанесли удар по венесуэльском катеру / Reuters
3 сентября 2025 г.

США нанесли военный удар по катеру, связанному с картелем Tren de Aragua, в результате которого погибли 11 человек. Об этом во вторник заявил президент Дональд Трамп, передает CNN.

По его словам, операция прошла в международных водах.

«Сегодня утром, по моему приказу, американские военные силы нанесли удар по идентифицированным наркотеррористам Tren de Aragua. Tren de Aragua признана иностранной террористической организацией, действующей под контролем Николаса Мадуро и ответственной за массовые убийства, наркоторговлю, торговлю людьми и акты насилия и террора в США и Западном полушарии», — написал Трамп в Truth Social.

«Пусть это станет предупреждением для всех, кто даже подумает о том, чтобы везти наркотики в США. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!», — добавил президент США.

Отметим, что американский госдепартамент в феврале включил Tren de Aragua, возникший в Венесуэле, в список иностранных террористических организаций.

За последние месяцы Вашингтон сосредоточил значительные военные силы в районе Карибского бассейна и Латинской Америки, что вызвало резкое недовольство венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

CNN уже направил запрос в правительство Венесуэлы за комментарием.Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что «смертельный удар» был нанесен в южной части Карибского моря по наркосудну, вышедшему из Венесуэлы.

Выступая перед поездкой в Мексику и Эквадор во вторник, Рубио подчеркнул, что «контрнаркотическая миссия будет продолжена».

«Мы будем вести бой против картелей, которые наводняют американские улицы наркотиками и убивают американцев», — сказал он.

