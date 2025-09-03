В Китае прошел военный парад, посвященный 80-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне. В мероприятии приняли участие зарубежные лидеры, в том числе президент РФ Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Юбилейную дату Пекин отпраздновал с размахом: более 10 тысяч военных приняли участие в торжественном марше, зрителям продемонстрировали сотни единиц военной техники, а также новейшие системы вооружений.

Глава организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк рассказал TRT на русском о ключевых военных разработках, а также пояснил, почему парад в Китае стал вызовом для всего мира.

— Что показал парад в КНР?

— Это событие можно назвать исторической катастрофой для США и лично администрации Трампа. Разрушено все, что создавалось десятилетиями: альянсы, союзы, баланс сил.

Особенно показателен пример Индии: еще недавно Вашингтон выводил ее из российской орбиты влияния, налаживал сотрудничество, привлекал к альянсам, переносил туда заводы Apple и другую электронику. Байдену удалось сократить долю российских вооружений в индийской армии, переключив Нью-Дели на западные системы. Но за несколько месяцев Трамп перечеркнул эту работу.

Парад в Пекине показал: однополярный мир с США во главе закончился. Новый полюс силы формируется вокруг Китая.

— Какие наиболее важные разработки можно было заметить на параде?

— Во-первых, Китай показал новые межконтинентальные баллистические ракеты, способные поражать цели по всему миру. Теперь у Пекина есть более модернизированные системы, которые могут достать до США.

Во-вторых, было представлено лазерное оружие. Страна способна сбивать воздушные цели, например, беспилотники и другие летательные аппараты. Это совершенно новое достижение в мире. Такими технологиями владеют немногие страны, среди них и Украина, но китайские комплексы имеют больший потенциал.

Особое внимание привлекла беспилотная подводная лодка — фактически подводный дрон, способный действовать в мировом океане. Это прямой намек американскому флоту и союзникам США: им придется считаться с таким оружием.

Кроме того, показали множество новых дронов разных модификаций. Это также стало демонстрацией достижений военной промышленности.

— Отвечает ли эта техника современным реалиям, при которых война ведется дронами?