В Китае прошел военный парад, посвященный 80-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне. В мероприятии приняли участие зарубежные лидеры, в том числе президент РФ Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын.
Юбилейную дату Пекин отпраздновал с размахом: более 10 тысяч военных приняли участие в торжественном марше, зрителям продемонстрировали сотни единиц военной техники, а также новейшие системы вооружений.
Глава организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк рассказал TRT на русском о ключевых военных разработках, а также пояснил, почему парад в Китае стал вызовом для всего мира.
— Что показал парад в КНР?
— Это событие можно назвать исторической катастрофой для США и лично администрации Трампа. Разрушено все, что создавалось десятилетиями: альянсы, союзы, баланс сил.
Особенно показателен пример Индии: еще недавно Вашингтон выводил ее из российской орбиты влияния, налаживал сотрудничество, привлекал к альянсам, переносил туда заводы Apple и другую электронику. Байдену удалось сократить долю российских вооружений в индийской армии, переключив Нью-Дели на западные системы. Но за несколько месяцев Трамп перечеркнул эту работу.
Парад в Пекине показал: однополярный мир с США во главе закончился. Новый полюс силы формируется вокруг Китая.
— Какие наиболее важные разработки можно было заметить на параде?
— Во-первых, Китай показал новые межконтинентальные баллистические ракеты, способные поражать цели по всему миру. Теперь у Пекина есть более модернизированные системы, которые могут достать до США.
Во-вторых, было представлено лазерное оружие. Страна способна сбивать воздушные цели, например, беспилотники и другие летательные аппараты. Это совершенно новое достижение в мире. Такими технологиями владеют немногие страны, среди них и Украина, но китайские комплексы имеют больший потенциал.
Особое внимание привлекла беспилотная подводная лодка — фактически подводный дрон, способный действовать в мировом океане. Это прямой намек американскому флоту и союзникам США: им придется считаться с таким оружием.
Кроме того, показали множество новых дронов разных модификаций. Это также стало демонстрацией достижений военной промышленности.
— Отвечает ли эта техника современным реалиям, при которых война ведется дронами?
— Да, и один из самых показательных примеров — подводный дрон. Теоретически он может уничтожить авианосец. За ним обычно стоит целая авианосная группа кораблей, но именно авианосец является ее ядром. Его потеря фактически обесценивает всю группу.
При этом соотношение затрат поражает: дрон стоит порядка $10–20 млн, тогда как авианосец с 50 самолетами оценивается в $20 млрд. То есть сравнительно недорогое средство способно вывести из строя ключевой элемент военно-морской мощи.
Вот в этом и заключается принципиальное отличие — новые разработки позволяют нейтрализовать более дорогие объекты противника, что меняет саму логику современных войн.
— Что будет, если КНР запустит масштабное производство? Чем это грозит?
— Посмотрите на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Люксембурге. Он сказал, что с этого момента больше не существует понятия «глубокого тыла» в Европе. Причина проста: современные российские ракетные технологии позволяют поражать цели как в Литве, так и в Нидерландах, Люксембурге, Мадриде или Лиссабоне.
Теперь расстояние больше не гарантирует безопасности. То, что раньше считалось тылом, фактически перестало им быть. Новая объективная реальность такова, что уязвимы все. Разница лишь в том, что кто-то окажется под ударом раньше, а кто-то — на 5–10 минут позже. Но итог один.
Военные атташе, которые присутствовали в Пекине на параде, прекрасно это понимают. Они внимательно фиксировали все новинки, снимали на телевидение, камеры, телефоны. Затем будут детально анализировать, делать выводы и готовить рекомендации своим правительствам и лидерам.
— Что теперь ждет мир? Новые конфликты, гонка вооружений?
— Россию уже обвинили в том, что она помогла Северной Корее создать баллистические ракеты с разделяющимися боевыми частями. Раньше были моноблочные.
С другой стороны, Иран очень зол на Москву после двенадцатидневной войны с Израилем.
А к тому же появилась новая карта — Япония. Недавно в Москве обвинили Токио в «милитаристских устремлениях».
Мир вооружается. Гипотетически все идет к Третьей мировой войне. Холодную не берем в расчет — речь о горячей. «Взорваться» может из-за Тайваня, из-за какой-то неадекватной агрессии России против Балтии — вариантов много.
Но тренд один: мирные договоры, конвенции, Устав ООН, границы — больше не воспринимаются как нерушимые. «Кто сильнее, тот и прав» — вот что демонстрируется. И это опасно.