С начала израильского вторжения в сектор Газа более 50 тыс. палестинских детей были убиты или ранены. Это следует из данных Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). В то же время израильские силы уничтожили единственный центр диализа почек в Северной Газе, а ООН резко раскритиковала нападения на гуманитарные объекты и гражданских лиц, стремящихся получить еду.

В понедельник БАПОР заявило, что с начала конфликта в результате израильских атак погибли или получили ранения не менее 50 тыс. детей. «Гражданские лица, включая детей, гуманитарных работников, медицинский персонал и журналистов, продолжают погибать и получать ранения в Газе из-за неизбирательных атак Израиля», — говорится в заявлении агентства на платформе X.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что «потрясен» сообщениями о гибели палестинцев у пунктов раздачи гуманитарной помощи и призвал к независимому расследованию. Критика также затронула Gaza Humanitarian Foundation (GHF), созданную при поддержке США и Израиля. Фонд взял на себя функции, ранее выполнявшиеся традиционными гуманитарными организациями и ООН.

Накануне израильские силы разрушили единственный центр диализа в северной части Газы «Нура аль-Кааби», который предоставлял жизненно важные услуги пациентам с почечной недостаточностью. На видеокадрах видно, как израильские военные экскаваторы полностью разрушают медицинский объект.

Израильская армия подтвердила отдельные инциденты, заявив, что обстрелы толпы были вызваны присутствием членов движения ХАМАС, но не предоставила этому никаких доказательств. Уничтожение центра диализа Израиль оправдал тем, что он использовался для «планирования атак». Однако ООН и правозащитные организации называют эти действия нарушением международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, которые запрещают нападения на медицинские учреждения и гражданских лиц.

Израиль возобновил масштабное наступление в Газе 18 марта 2025 года, нарушив двухмесячное перемирие. ООН предупреждает, что около полумиллиона человек в Газе столкнулись с голодом из-за блокады, начавшейся 2 марта, которая резко ограничила поставки продовольствия, медикаментов и топлива.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях. С октября 2023 года в результате израильского вторжения в Газу погибли более 54 тыс. палестинцев, свыше 124 тыс. получили ранения.