Газа превратилась в место, «хуже ада на земле», заявил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Пьер Кренбюль в интервью BBC. По его словам, уровень разрушений и страданий в секторе Газа превосходит все допустимые юридические, моральные и гуманитарные стандарты.

«Человечество терпит неудачу, наблюдая за ужасами войны», — подчеркнул он, добавив, что «мы наблюдаем за людьми, полностью лишенными человеческого достоинства», и это должно «шокировать нашу коллективную совесть».

Кренбюль призвал международное сообщество и лидеров стран задействовать все имеющиеся невоенные рычаги для прекращения конфликта. «Каждое государство обязано использовать свои возможности, свои мирные средства чтобы помочь обратить вспять то, что происходит в Газе сегодня», — заявил глава гуманитарной организации. «Мы не можем продолжать смотреть на происходящее. Это противоречит человечности и будет потом преследовать нас».

Репортажи Красного Креста, по его словам, составляют важную часть хроники войны и фиксируют вопиющие нарушения Женевских конвенций, поскольку Израиль не допускает международных журналистов в Газу.

Гуманитарный кризис усугубляет непродуманная и хаотичная раздача помощи. В Рафахе, у зоны раздачи помощи GHF, поддерживаемой Израилем и США, хирургический госпиталь переполнен ранеными. Утром во вторник туда поступило 184 пострадавших, 19 из которых были мертвы при прибытии, а восемь скончались позже.

По словам очевидцев и медиков Красного Креста, израильские войска открыли огонь по толпе у пункта раздачи помощи, что привело к «настоящей бойне». Израильская армия заявила, что «открыла предупредительный огонь» по «подозреваемым», нарушившим маршрут, и расследует инцидент.

Кренбюль подчеркнул: «В Газе нет безопасных мест — ни для гражданских, ни для заложников, ни для наших сотрудников».

Израиль возобновил масштабное наступление в Газе 18 марта 2025 года, нарушив двухмесячное перемирие. ООН предупреждает, что около полумиллиона человек в Газе столкнулись с голодом из-за блокады, начавшейся 2 марта, которая резко ограничила поставки продовольствия, медикаментов и топлива.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях. С октября 2023 года в результате израильского вторжения в Газу погибли более 54 тыс. палестинцев, свыше 124 тыс. получили ранения.