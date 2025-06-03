Во вторник в секторе Газа израильские войска вновь открыли огонь у пункта раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. По данным Минздрава Газы, в результате стрельбы погибли 24 человека, а десятки получили ранения. Израильская армия утверждает, что стреляла по «подозрительным лицам», которые отклонились от маршрутов, ведущих к помощи. Палестинские свидетели рассказывают, что убитые — обычные жители, которые пришли за продуктами для своих семей.

Инцидент стал третьим подряд за последние дни: ранее в воскресенье сообщалось о гибели 31 человека, в понедельник — еще троих. Израиль называет обвинения в умышленной стрельбе по гражданским «фабрикациями», но факт остается: люди продолжают гибнуть при попытке получить еду. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил «крайнее возмущение» происходящим и призвал к проведению независимого международного расследования.

Центры раздачи помощи, где происходят эти трагедии, управляются частной американской организацией Gaza Humanitarian Foundation (GHF), которая действует при поддержке Израиля. В отличие от прежних программ ООН и крупных НПО, новая схема требует, чтобы жители Газы шли к четырем центрам на юге анклава, окруженным высокими металлическими ограждениями. Израиль обещал применять «биометрический контроль», чтобы пресечь попытки ХАМАС использовать гуманитарные поставки, однако многие палестинцы сообщают, что такого контроля они не видят.

Свидетели описывают атмосферу хаоса: люди, истощенные после месяцев блокады, спешат захватить мешки с мукой, но военные начинают стрельбу, вынуждая их бросать помощь и бежать. «Центры превратились в места расстрела», — рассказал 18-летний Салем Аль-Ахмад журналистам The Telegraph. Он добавил, что после первых дней раздачи гуманитарная помощь так и не смогла спасти от голода его семью.

Израильские власти утверждают, что новая схема выдачи гуманитарной помощи призвана ослабить контроль ХАМАС и помогать нуждающимся напрямую. Однако для жителей Газы эти «места помощи» стали символом безысходности: многие вынуждены выбирать между голодом и опасной дорогой к помощи, которая может обернуться гибелью.