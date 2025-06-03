Атаки израильской армии на гражданское население сектора Газа нарушают нормы международного права и могут быть квалифицированы как военные преступления. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Заявление опубликовано после серии ударов по пунктам раздачи гуманитарной помощи в Газе.

Тюрк призвал к срочному, беспристрастному и независимому расследованию произошедшего, а также к привлечению виновных к ответственности. Он назвал нападения на палестинцев, пришедших за продовольствием, «бессердечными».

По словам комиссара, палестинское население оказалось перед мучительным выбором — умереть от голода или погибнуть под обстрелами при попытке получить помощь.

Он обвинил Израиль в нарушении международных стандартов, касающихся распределения гуманитарной помощи.

Тюрк подчеркнул, что преднамеренное препятствование доступу к пище, воде и жизненно необходимым ресурсам может считаться военным преступлением.

«Уже двадцать месяцев продолжаются убийства мирных жителей, масштабные разрушения, принудительные перемещения, дегуманизирующая риторика, угрозы массовой эвакуации и попытки доведения населения до голода — все это подпадает под определение наиболее серьезных преступлений», — заявил он.

Он напомнил, что Международный суд ООН в 2024 году обязал Израиль обеспечить поставки базовой гуманитарной помощи в Газу, включая еду, воду, электричество, топливо, жилье, одежду, гигиенические средства и медикаменты.

Тюрк подчеркнул, что отсутствие выполнения этих обязательств «не имеет оправдания».

С 27 мая израильская армия наносит удары по районам раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа. Военные атакуют так называемые «буферные зоны», куда стекаются мирные жители в надежде получить продовольствие.

1 июня в результате двух таких ударов погибли 32 палестинца, еще 232 получили ранения. Позже израильская армия подтвердила, что открыла огонь по палестинцам, пришедшим за гуманитарной помощью.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лазарини заявил, что «распределение помощи в Газе превратилось в смертельную ловушку».