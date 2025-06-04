Израильские власти депортируют двух иностранных активисток, задержанных в деревне Халлет ад-Даба на юге оккупированного Западного берега. Сюзанн Бьорк (гражданка Швеции) и Дирдре Мерфи (гражданка Ирландии), обе проживающие в Великобритании, фиксировали нападения израильских поселенцев на палестинцев. Их арестовали 31 мая после жалоб на якобы отказ покинуть «военную зону» — несмотря на то, что накануне полицию вызывали сами женщины после нападения на Бьорк со стороны поселенцев.

По их словам, полиция и военные сначала не предъявили претензий, но наутро к дому, где они ночевали, пришли трое вооруженных и маскированных солдат и дали 10 секунд на сборы. Затем их остановил человек в военной форме без опознавательных знаков и без объяснений задержал до приезда полиции. Позже в отделении им вменили неподчинение и «унижение израильских сил безопасности». При этом, утверждают активистки, полицейский протокол содержал недостоверные сведения.

Бьорк и Мерфи отказались добровольно покинуть Израиль через Иорданию, опасаясь отсутствия официальной документации депортации. В ответ их пригрозили задержать на 72 часа. В итоге Бьорк улетела в тот же день, а Мерфи осталась в израильском изоляторе, чтобы оспорить решение. Бьорк утверждает, что их арест связан с растущим стремлением израильских властей выдворять иностранных наблюдателей, фиксирующих насилие над палестинцами.

Как сообщает Middle East Eye, речь идет о новой линии поведения: с 2023 года, после начала войны в Газе, увеличилось число нападений и сносов в Западном берегу, а также случаев преследования международных активистов. В 2024 году министр внутренней безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир создал спецгруппу для борьбы с так называемыми «анархистами» — иностранцами, документирующими действия израильских военных. Среди последних депортированных — британская активистка Джанет Адьери, ранее задержанная в деревне ат-Тувани.

По мнению Бьорк, давление на журналистов и правозащитников ослабляет контроль за ситуацией: «Как только кто-то встает на сторону палестинцев и пытается зафиксировать происходящее, его тут же удаляют».