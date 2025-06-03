Израильские удары по школам в Газе, где укрываются мирные жители, — это не трагическая случайность, а часть осознанной стратегии военных Израиля. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в израильской армии.

С начала 2025 года Израиль нанес как минимум шесть ударов по школьным зданиям, официально используемым как убежища для перемещенных гражданских лиц. По предварительным данным, погибло более 120 человек. По словам собеседников издания, армия Израиля изменила правила: теперь допускается атака по «низкоуровневым» членам ХАМАС даже в местах, где находятся десятки или сотни мирных.

Очередной удар пришелся в понедельник на школу аль-Аишия в Дейр-эль-Балахе. Погибли как минимум четыре человека. В соцсетях распространяются видео с места атаки. Армия Израиля заявила, что поразила объект, использовавшийся ХАМАС, не уточняя, о каком здании идет речь. В палестинском движении опровергли утверждения Тель-Авива, подчеркивая, что в школе укрывались мирные жители.

Аль-Аишия не единственная цель. Источники Guardian утверждают, что израильские военные уже внесли в список потенциальных объектов еще четыре школы — Халава, аль-Рафаи, Нусейба и Халима Саадия. Все они находятся в районе Джебалии на севере сектора.

По данным ООН, 95% школ в Газе пострадали в ходе боевых действий, 400 — получили прямые попадания.

25 мая израильский удар по школе Фахми аль-Джарджави убил как минимум 54 человека. Местные чиновники сообщают, что большинство тел — обгоревшие дети. Израиль намеренно нанес удар по школе, отмечают источники Guardian.

Тель-Авив не пытается скрыть это: в армии заявили, что школа якобы использовалась как командный центр ХАМАС. Израильские военные утверждают, что «предприняли меры по снижению ущерба для гражданских».

Однако военные источники Guardian отмечают: школы, больницы и мэрии классифицируются как «тяжелые центры», по которым допускаются массированные удары. Воздушные удары по таким объектам разрешаются даже при минимальной угрозе — при этом Израиль никак не считается с тем фактом, что внутри укрываются мирные жители.

«Школы должны быть защищены, их нельзя превращать в мишени. Мы видим систематическое нарушение международного права и прав детей», — заявила Юлиетт Тума, представитель Ближневосточного агентство по делам палестинских беженцев.



