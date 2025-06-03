Симпатии к Израилю в Западной Европе стремительно падают: согласно последнему опросу YouGov, в шести ключевых странах ЕС менее 20% граждан выражают благоприятное мнение о Тель-Авиве. Это — худшие показатели с 2016 года, когда аналитический центр начал отслеживать отношение европейцев к ближневосточному конфликту.

На фоне продолжающегося израильского вторжения в Газу, сопровождающегося блокадой и голодом, все больше европейских политиков требуют от Израиля прекратить боевые действия. Франция, Британия, Нидерланды и даже Германия, традиционно главный союзник Израиля в Европе, потребовали от премьера Нетаньяху немедленно прекратить блокаду Газы и остановить кровопролитие.

По результатам опроса, наименьший уровень поддержки Израиля зафиксирован в Дании (-54), Испании (-55), Франции (-48), Италии (-52), Германии (-44) и Великобритании (-46). В некоторых странах это худшие или равные худшим значениям за весь период наблюдений.

Только от 13% до 21% респондентов в этих странах выразили позитивное отношение к Израилю, тогда как от 63% до 70% — негативное. Лишь от 6% (в Италии) до 16% (во Франции) согласились с тем, что действия Израиля в Газе можно считать «пропорциональным ответом» на действия ХАМАС. В Великобритании этот показатель составил 12%.

От 29% до 40% считают, что Израиль имел право на ввод войск в Газу, но «зашел слишком далеко»; от 12% до 24% уверены, что Тель-Авив вообще не должен был начинать операцию. Только около четверти во Франции, Германии и Дании считают действия Израиля оправданными. В Британии этот показатель упал до 18%, в Италии — до 9%.

Интересно, что количество тех, кто «стоит на стороне» Израиля, также упало — в среднем по Европе это 7% опрошенных — минимальные значения с октября прошлого года. Зато симпатии к палестинцам растут: от 18% до 33% респондентов сказали, что поддерживают именно их сторону.

Большинство европейцев не верит в возможность мира на Ближнем Востоке в ближайшие 10 лет. Даже самые оптимистичные — французы — лишь в 29% случаев считают это реальным. В Дании таких — всего 15%.

Похожая картина наблюдается и за пределами Европы. По данным Pew, с 2022 года доля американцев, негативно относящихся к Израилю, выросла с 42% до 53%. Исследование Data for Progress также показало, что более половины американцев выступают против планов по расширению наступления в Газе и требуют перемирия.



