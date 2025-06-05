Палестинское движение ХАМАС заявило, что использование США права вето в Совете Безопасности ООН стало «прямой поддержкой геноцида», совершаемого Израилем против мирных жителей Газы.

В заявлении говорится, что документ, направленный исключительно на прекращение огня, был заблокирован по политическим мотивам. ХАМАС назвал это «слепой предвзятостью» в пользу «фашистского оккупационного правительства» Израиля и обвинил Вашингтон в поддержке преступлений против человечности.

«Это вето представляет собой вопиющее презрение к международному праву и полное неприятие любых усилий по прекращению кровопролития. Такое поведение отражает надменную и безответственную позицию Вашингтона», — говорится в тексте.

ХАМАС также заявил, что действия США дали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, против которого выдан ордер Международного уголовного суда, «зеленый свет на продолжение геноцида против женщин, детей и стариков в Газе».

По мнению движения, неспособность Совбеза ООН остановить войну, прорвать блокаду и обеспечить гуманитарную помощь ставит под сомнение эффективность международного права и саму состоятельность международных институтов.

ХАМАС призвал мировое сообщество немедленно вмешаться, остановить происходящее и потребовать привлечения израильских лидеров к ответственности.

Ранее США наложили вето на проект резолюции о немедленном прекращении огня в Газе. Вашингтон объяснил свою позицию отсутствием в тексте осуждения ХАМАС.