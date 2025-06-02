Бывший спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер в интервью для подкаста Sky News «Trump 100» обвинил израильскую армию в совершении военных преступлений в рамках продолжающейся военной кампании в секторе Газа.

«Я не думаю, что это геноцид, но я думаю, что это, без сомнения, правда, что Израиль совершал военные преступления, — подчеркнул Миллер. — Нет никакого сомнения в том, что были отдельные инциденты, в которых израильские солдаты — члены вооруженных сил Израиля — совершали военные преступления».

«Израильские солдаты не привлекаются к ответственности, — продолжил он. — Демократии оцениваются по тому, как они привлекают к ответственности лиц, совершивших военные преступления, и Израиль пока не сделал этого в достаточной степени».

Объясняя, почему он не делал подобных заявлений на посту, Миллер сказал: «Когда вы стоите за трибуной, вы выражаете не личное мнение, а позицию правительства США. Правительство США не пришло к выводу, что Израиль совершил военные преступления, и до сих пор не сделало этого».

Миллер также выразил сожаление о недостаточном давлении на Израиль для достижения прекращения огня. «Оглядываясь назад, я всегда буду задавать себе вопрос — и думаю, это касается других в правительстве, — в период с конца мая по середину января [2025 года], когда тысячи палестинцев, невинных граждан, не желавших этой войны и не имевших к ней отношения, были убиты, могли ли мы сделать больше, чтобы надавить на израильское правительство и добиться прекращения огня? Я думаю, временами это было возможно», — отметил он.

Израиль отвергает обвинения в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа и на Западном берегу. Однако с октября 2023 года официальные лица страны неоднократно допускали высказывания и призывы, которые правозащитники характеризуют как обесчеловечивающие и дегуманизирующие по отношению к палестинцам.

26 января 2024 года Международный суд ООН постановил, что с начала израильских ударов по Газе ряд официальных лиц Израиля делали заявления, которые могут квалифицироваться как призывы к геноциду, в то время как армия применяла запрещенные методы и вооружение, включая белый фосфор, а осада Газы привела к гуманитарной катастрофе.

С октября 2023 года в результате израильского вторжения в Газу погибли более 54 тыс. палестинцев, свыше 124 тыс. получили ранения. В марте Израиль возобновил военные действия, нарушив перемирие. В ноябре Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.