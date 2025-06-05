ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху отправлял оружие в Газу оппонентам ХАМАС?
По словам оппозиционного депутата Либермана, Нетаньяху санкционировал такие поставки — причем в тайне от своей же армии
Нетаньяху отправлял оружие в Газу оппонентам ХАМАС?
Авигдор Либерман / AFP
5 июня 2025 г.

Лидер партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман заявил, что израильские силы по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху передают стрелковое оружие «бандам» в секторе Газа. В эфире радиостанции Kan он заявил, что речь идет о группировках, действующих вне контроля официальных структур. «Мы имеем дело с эквивалентом ДАЕШ», — сказал он, добавив, что такие поставки оружия не проходили утверждение кабинета.

Либерман утверждает, что к передаче оружия причастны высокопоставленные сотрудники служб безопасности. «Глава ШАБАК знает. Начальник Генштаба, скорее всего, — нет», — сказал он. По его словам, переданное оружие уже используется против израильтян, и государство не в состоянии отследить его перемещение.

В канцелярии премьер-министра в ответ заявили, что «Израиль борется с ХАМАС в соответствии с рекомендациями руководства силовых ведомств». Тем не менее израильские СМИ, включая Times of Israel, сообщили, что вооруженная группа под руководством Яссера Абу-Шабаба — представителя крупного клана на юге Газы — получила часть оружия, изъятого у ХАМАС.

Ранее внутренний документ ООН, опубликованный Washington Post, указывал, что подобные группировки могут пользоваться «пассивной или активной поддержкой» со стороны израильских военных. По информации CNN, в некоторых случаях вооруженные группы создают «военизированные анклавы» в районах, патрулируемых армией Израиля.

На фоне этих сообщений организация Gaza Humanitarian Foundation — оператор американской программы гуманитарной помощи — заявила о приостановке распределения еды — во второй раз за неделю. По данным фонда, работа не может быть возобновлена до завершения ремонта складов, пострадавших в результате беспорядков и стрельбы. С начала месяца у распределительных пунктов были застрелены более 100 человек. CNN сообщила, что среди погибших в Рафахе — десятки человек, получивших огнестрельные ранения в голову и грудь. Власти Газы обвиняют израильскую армию, Тель-Авив обвинения отрицает.

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