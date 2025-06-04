В Израиле назревает политический кризис: лидеры ультраортодоксального альянса «Объединенный иудаизм Торы» под давлением старших раввинов готовятся покинуть правящую коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Причина — отсутствие прогресса в принятии закона, освобождающего студентов ешив от воинской службы. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

В среду ведущий раввин-харедим Моше Гилель Хирш заявил, что он «вероятно» проинструктирует одну из фракций альянса покинуть коалицию «в ближайшее время» из-за неспособности правительства принять закон, который освободил бы большинство мужчин-ультраортодоксов от службы в армии.

Сообщается, что «Дегель ха-Тора», одна из двух фракций «Объединенного иудаизма Торы», совместно с партией «Агудас Исраэль» уже продвигает законопроект о роспуске Кнессета, что может привести к досрочным выборам. После встречи с главой комитета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном лидеры ортодоксов пришли к выводу, что продвижения по вопросу призыва нет.

Ранее религиозные партии требовали принять закон до праздника Шавуот (2 июня), угрожая дестабилизацией правительства в случае провала.

Семь мандатов «Объединенного иудаизма Торы» не позволяют партии самостоятельно свергнуть коалицию, которая удерживает 68 из 120 мест в Кнессете. Для этого потребуется поддержка другой ортодоксальной партии ШАС, которая публично не прокомментировала ситуацию. Однако напряжение нарастает: планы армии увеличить призыв религиозных иудеев подогревают конфликт между харедим и Нетаньяху.

Лидер оппозиции Яир Лапид, комментируя ситуацию, заявил, что Нетаньяху сознательно затягивает процесс, понимая, что закон об освобождении от призыва не будет принят. Оппозиционные партии уже объявили о намерении внести законопроект о роспуске Кнессета, что может ускорить падение правительства.

Кризис усугубляется внутренними разногласиями в коалиции, где ультраортодоксы настаивают на своих требованиях на фоне значительных потерь израильской армии на палестинских территориях и планах призвать 450 тыс. резервистов.

Ортодоксальные иудеи (харедим) составляют около 13% населения Израиля, что делает их значительной демографической и политической силой. Проживают в основном компактно, следуя иудейским законам, которые нередко вступают в противоречие со светскими нормами государства. Их влияние на политику усиливается благодаря высокой рождаемости и сплоченности.

Историческая справка: В 1948 году Давид Бен-Гурион договорился с лидерами ультраортодоксов, ранее не признававшими сионистские структуры, об освобождении студентов ешив от воинской службы и праве харедим жить по религиозным законам, противоречащим светским. Взамен они поддержали создание Государства Израиль.