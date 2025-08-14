Chama cha Haki na Maendeleo (AK Party), kilichoanzishwa tarehe 14 Agosti 2001 chini ya uongozi wa Recep Tayyip Erdogan, kimeadhimisha miaka 24 katika siasa za Uturuki, kikishinda kila uchaguzi mkuu kilioshiriki.

Katika maadhimisho ya miaka 24 ya chama hicho, Naibu Mwenyekiti wa AK Party, Faruk Acar, alitangaza kuwa wanachama wapya watajiunga na chama wakati wa sherehe hizo.

Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Acar alisisitiza kuwa licha ya kuwa na miaka 24, chama hicho kimeendelea kuwa na nguvu na kujitolea kwa maono na dhamira yake.

Alielezea AK Party si tu kama shirika la kisiasa bali kama harakati ya watu, akiongeza, “labda ni vyema kushiriki, kwamba tofauti na maadhimisho ya miaka 24, tutaendelea na safari yetu kwa nguvu tunazopata kutoka kwa watu na msaada tunaopokea kutoka kwa taifa.”

“Kwa mara ya kwanza katika mwaka wetu wa 25, tutaingia katika kipindi cha kampeni ya mwaka mmoja. Lengo la kampeni hii, ambayo inaanza kesho, ni kushirikiana na taifa letu na kuwakumbusha kile chama ambacho kimekuwepo kwa zaidi ya robo karne kimefanikiwa katika miaka 25 iliyopita, jinsi kilivyoweka athari Uturuki na mamilioni ya miradi na kazi kilizoendeleza.”

Chama cha AK Party kilianzishwa tarehe 14 Agosti 2001 na kuingia katika ulingo wa siasa chini ya uongozi wa Erdogan, ambaye wakati huo alikuwa Meya wa Istanbul. Aliteuliwa kuwa Waziri Mkuu kwa mara ya kwanza mwaka 2003 na amekuwa Rais tangu mwaka 2014.