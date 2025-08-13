Rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron, ametambua katika barua yake Jumanne kwamba Ufaransa ilifanya "vita" nchini Kamerun vilivyogubikwa na "ukatili wa ukandamizaji" wakati na baada ya mchakato wa ukoloni wa nchi hiyo ya Afrika mwishoni mwa miaka ya 1950.
Barua hiyo, iliyotumwa kwa mwenzake wa Kamerun mwezi uliopita, ni mfano wa hivi karibuni wa juhudi za Ufaransa chini ya Macron kukabiliana na historia yake ya ukoloni ambayo mara nyingi imejaa damu.
Uthibitisho huu unafuatia ripoti rasmi iliyochapishwa Januari, ambayo ilisema kuwa Ufaransa ilitekeleza uhamisho wa lazima wa watu kwa wingi, iliwafungia maelfu ya Wakameruni katika kambi za mateso, na kuunga mkono wanamgambo wakatili ili kukandamiza harakati za nchi hiyo ya Afrika ya Kati za kutafuta uhuru.
Tume ya kihistoria ilichunguza jukumu la Ufaransa katika miaka ya kabla na baada ya Kamerun kupata uhuru kutoka Ufaransa tarehe 1 Januari, 1960.
‘Kukubali jukumu la Ufaransa’
"Wanahistoria wa tume hiyo walieleza wazi kwamba kulikuwa na vita nchini Cameroon, ambapo mamlaka za kikoloni na jeshi la Ufaransa walitekeleza ukatili wa aina mbalimbali... ambao uliendelea hata baada ya 1960," Macron alisema katika barua yake kwa Rais wa Kamerun, Paul Biya, iliyochapishwa na urais wa Ufaransa.
"Ni jukumu langu leo kukubali nafasi na jukumu la Ufaransa katika matukio haya," alisema.
Macron alitangaza kuundwa kwa tume hiyo wakati wa ziara yake mwaka 2022 katika mji mkuu wa Kamerun, Yaoundé.
Sehemu kubwa ya Kamerun iliwekwa chini ya utawala wa Ufaransa mwaka 1918 baada ya kushindwa kwa mtawala wake wa awali, Ujerumani, wakati wa Vita vya Kwanza vya Dunia.
Lakini mgogoro mkali ulizuka wakati nchi hiyo ilipoanza kudai uhuru wake baada ya Vita vya Pili vya Dunia, hatua ambayo Ufaransa ilikandamiza kwa ukatili, kulingana na matokeo ya ripoti hiyo.
Kati ya mwaka 1956 na 1961, vita vya Ufaransa dhidi ya uhuru wa Kamerun vilisababisha "vifo vya makumi ya maelfu" na kuacha mamia ya maelfu wakihamishwa, wanahistoria walisema.
Kushiriki kwa kina
Kwa wengi nchini Ufaransa, vita vya Kamerun havikujulikana kwa sababu vilihusisha zaidi wanajeshi kutoka makoloni ya Afrika na vilifunikwa na vita vya uhuru vya Algeria vya 1954-1962.
Hata baada ya Kamerun kupata uhuru mwaka 1960, Paris iliendelea kushiriki kwa kina katika utawala wake, ikifanya kazi kwa karibu na serikali ya "kiimla na ya kiimla" ya Ahmadou Ahidjo, ambaye alibaki madarakani hadi 1982.
Biya, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka huo, ndiye rais wa pili tu katika historia ya Kamerun.
Akiwa na umri wa miaka 92 na tayari akiwa mkuu wa nchi mwenye umri mkubwa zaidi duniani, atagombea muhula wa nane katika uchaguzi wa urais mwezi Oktoba.
Upinzani wa Kamerun unajitahidi kumpinga Biya, ambaye ameshutumiwa na makundi kama Human Rights Watch kwa kukandamiza wapinzani.
Mahakama ya kikatiba ya Kamerun wiki iliyopita ilikataa kugombea kwa kiongozi wa upinzani Maurice Kamto, mpinzani mkuu wa Biya.
Macron alisema kuwa Ufaransa itarahisisha upatikanaji wa kumbukumbu zake ili watafiti waweze kuendeleza matokeo ya tume hiyo.
Rekodi ya ukoloni ya Ufaransa
Pia alipendekeza kuundwa kwa "kikundi kazi" cha pande mbili kusaidia kufuatilia maendeleo katika utafiti na elimu inayoendelea.
Macron amechukua hatua za tahadhari kukabiliana na vipengele vya kihistoria vya Ufaransa ambavyo vilikuwa mwiko, ingawa wengi wanasema hajafika mbali vya kutosha.
Ripoti ya mwaka 2021 ilihitimisha kuwa Ufaransa ilibeba "jukumu kubwa" katika mauaji ya kimbari ya Rwanda ya 1994, na mapitio ya mwaka 2020 kuhusu hatua za Ufaransa wakati wa vita vya uhuru vya Algeria yalitoa wito wa kuundwa kwa "tume ya ukweli" na hatua nyingine za upatanisho.
Hata hivyo, Macron amekataa ombi lolote rasmi la msamaha kwa mateso na unyanyasaji mwingine uliofanywa na wanajeshi wa Ufaransa nchini Algeria.