Rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron, ametambua katika barua yake Jumanne kwamba Ufaransa ilifanya "vita" nchini Kamerun vilivyogubikwa na "ukatili wa ukandamizaji" wakati na baada ya mchakato wa ukoloni wa nchi hiyo ya Afrika mwishoni mwa miaka ya 1950.

Barua hiyo, iliyotumwa kwa mwenzake wa Kamerun mwezi uliopita, ni mfano wa hivi karibuni wa juhudi za Ufaransa chini ya Macron kukabiliana na historia yake ya ukoloni ambayo mara nyingi imejaa damu.

Uthibitisho huu unafuatia ripoti rasmi iliyochapishwa Januari, ambayo ilisema kuwa Ufaransa ilitekeleza uhamisho wa lazima wa watu kwa wingi, iliwafungia maelfu ya Wakameruni katika kambi za mateso, na kuunga mkono wanamgambo wakatili ili kukandamiza harakati za nchi hiyo ya Afrika ya Kati za kutafuta uhuru.

Tume ya kihistoria ilichunguza jukumu la Ufaransa katika miaka ya kabla na baada ya Kamerun kupata uhuru kutoka Ufaransa tarehe 1 Januari, 1960.

‘Kukubali jukumu la Ufaransa’

"Wanahistoria wa tume hiyo walieleza wazi kwamba kulikuwa na vita nchini Cameroon, ambapo mamlaka za kikoloni na jeshi la Ufaransa walitekeleza ukatili wa aina mbalimbali... ambao uliendelea hata baada ya 1960," Macron alisema katika barua yake kwa Rais wa Kamerun, Paul Biya, iliyochapishwa na urais wa Ufaransa.

"Ni jukumu langu leo kukubali nafasi na jukumu la Ufaransa katika matukio haya," alisema.

Macron alitangaza kuundwa kwa tume hiyo wakati wa ziara yake mwaka 2022 katika mji mkuu wa Kamerun, Yaoundé.

Sehemu kubwa ya Kamerun iliwekwa chini ya utawala wa Ufaransa mwaka 1918 baada ya kushindwa kwa mtawala wake wa awali, Ujerumani, wakati wa Vita vya Kwanza vya Dunia.

Lakini mgogoro mkali ulizuka wakati nchi hiyo ilipoanza kudai uhuru wake baada ya Vita vya Pili vya Dunia, hatua ambayo Ufaransa ilikandamiza kwa ukatili, kulingana na matokeo ya ripoti hiyo.

Kati ya mwaka 1956 na 1961, vita vya Ufaransa dhidi ya uhuru wa Kamerun vilisababisha "vifo vya makumi ya maelfu" na kuacha mamia ya maelfu wakihamishwa, wanahistoria walisema.

Kushiriki kwa kina