Hatua hizo ni za hivi punde zaidi zilizochukuliwa na serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani kujaribu kuleta amani mashariki mwa Congo, ambako waasi wa M23 walipiga hatua mapema mwaka huu, na kuzua ghasia ambazo zimesababisha vifo vya maelfu ya watu.

Idara ya Hazina ilisema inaweka vikwazo kwa Umoja wa ‘Coalition des Patriotes Resistants Congolais-Forces de Frappe (PARECO-FF)’, wanamgambo ambao idara hiyo imesema walidhibiti maeneo ya uchimbaji madini katika eneo lenye utajiri wa madini la Rubaya kuanzia 2022 hadi 2024.

Rubaya, ambayo sasa inadhibitiwa na M23, inazalisha asilimia 15 ya madini ya coltan duniani, ambayo husindikwa kuwa metali inayostahimili joto iitwayo tantalum inayohitajika sana na watengenezaji wa simu za mkononi, kompyuta na matumizi mengine katika sekta ya umeme, anga na matibabu.

Vikwazo hivyo vipya, ambavyo vinazuia biashara na makampuni na watu wa Marekani, pia vinalenga kampuni ya uchimbaji madini ya Cooperative des Artisanaux Miniers du Congo (CDMC), ambayo Idara ya Hazina ilisema inauza madini muhimu kutoka maeneo ya udhibiti wa PARECO-FF, na makampuni ya Hong Kong ya East Rise Corporation Limited na Star Dragon Corporation Limited, ambayo ilisema yalinunua madini hayo.

Afisa Mkuu wa serikali ya Marekani, akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina, alisema Washington ilikuwa inataka kuiwekea vikwazo biashara hiyo haramu "ili kuifanya ivutie zaidi."