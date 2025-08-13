Watu wasiopungua wanane wamefariki baada ya mafuriko kwenye kisiwa cha Sao Vicente huko Cape Verde kuzidi uwezo wa huduma za dharura na kukata barabara kuu, alisema mshauri wa ulinzi wa kiraia wa eneo hilo Jumanne.
Asubuhi ya Jumatatu, mvua kubwa zilishuka kwenye kisiwa cha kaskazini katika funguvisiwa la Atlantiki lililoko karibu na Afrika Magharibi, zikifunika barabara na kusomba magari pamoja na watu.
Diwani wa manispaa, Jose Carlos da Luz, aliambia shirika la utangazaji la serikali kwamba watu saba walifariki kutokana na mafuriko na mtu mmoja alipatwa na mshtuko wa umeme, huku akiongeza kuwa watu wengine watatu bado hawajapatikana.
Katika ripoti ya Jumatatu, Shirikisho la Kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu liliripoti idadi ya vifo kuwa tisa na kusema kuwa watu 1,500 walilazimika kuhama makazi yao huko Sao Vicente.
'Hali ya nadra'
Sao Vicente kwa kawaida hupokea milimita 116 (mm) za mvua kwa mwaka, kulingana na taasisi ya hali ya hewa ya Cape Verde. Lakini mapema Jumatatu, milimita 193 zilinyesha ndani ya saa tano tu, kulingana na Ester Brito, mtendaji wa taasisi hiyo.
"Ni hali ya nadra kwa sababu kilichorekodiwa ni zaidi ya wastani wetu wa hali ya hewa wa miaka 30," aliambia shirika la habari la Reuters, akiongeza kuwa ndani ya saa mbili tu mvua nyingi zaidi ilishuka kuliko kiwango cha kawaida cha kila mwaka cha kisiwa hicho.
Kituo cha Kitaifa cha Vimbunga cha Marekani kilisema Jumatatu kwamba Kimbunga Erin kilikuwa umbali wa kilomita 455 magharibi-kaskazini magharibi mwa Cape Verde na kilikuwa na upepo wa kasi wa kilomita 75 kwa saa.
Waziri wa Mambo ya Ndani, Palo Rocha, alisema Jumatatu kwamba maji ya mafuriko yalivuruga usafiri kote Sao Vicente na kukata barabara kuu kuelekea Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Cesaria Evora, ingawa kituo hicho kiliendelea kufanya kazi. Maporomoko ya mawe pia yalizuia trafiki.
'Usiku mgumu'
"Ilikuwa usiku mgumu uliojaa hofu na kukata tamaa," Rocha aliambia redio ya umma, akiongeza kuwa waokoaji wa dharura walikuwa wamezidiwa na simu za dharura.
Operesheni za uokoaji na usafishaji zilikuwa zinaendelea, lakini Rocha alisema mamlaka zilikuwa zinakusanya rasilimali ambazo zitaruhusu kisiwa hicho kurejea haraka katika hali ya kawaida ya maisha.