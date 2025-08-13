Watu wasiopungua wanane wamefariki baada ya mafuriko kwenye kisiwa cha Sao Vicente huko Cape Verde kuzidi uwezo wa huduma za dharura na kukata barabara kuu, alisema mshauri wa ulinzi wa kiraia wa eneo hilo Jumanne.

Asubuhi ya Jumatatu, mvua kubwa zilishuka kwenye kisiwa cha kaskazini katika funguvisiwa la Atlantiki lililoko karibu na Afrika Magharibi, zikifunika barabara na kusomba magari pamoja na watu.

Diwani wa manispaa, Jose Carlos da Luz, aliambia shirika la utangazaji la serikali kwamba watu saba walifariki kutokana na mafuriko na mtu mmoja alipatwa na mshtuko wa umeme, huku akiongeza kuwa watu wengine watatu bado hawajapatikana.

Katika ripoti ya Jumatatu, Shirikisho la Kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu liliripoti idadi ya vifo kuwa tisa na kusema kuwa watu 1,500 walilazimika kuhama makazi yao huko Sao Vicente.

'Hali ya nadra'

Sao Vicente kwa kawaida hupokea milimita 116 (mm) za mvua kwa mwaka, kulingana na taasisi ya hali ya hewa ya Cape Verde. Lakini mapema Jumatatu, milimita 193 zilinyesha ndani ya saa tano tu, kulingana na Ester Brito, mtendaji wa taasisi hiyo.