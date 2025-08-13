AFRIKA
2 dk kusoma
Maelfu ya watu wamehamishwa kusini mwa Sudan kutokana na mapigano mapya kati ya jeshi na RSF
Maelfu ya wananchi wamepokonywa makazi yao katika Kadugli na El-Fasher kusini mwa Sudan kutokana na mapigano mapya kati ya jeshi na kikosi cha paramilitari cha RSF.
Maelfu ya watu wamehamishwa kusini mwa Sudan kutokana na mapigano mapya kati ya jeshi na RSF
Jeshi la Sudan na RSF wamekuwa wakipigana vita tangu Aprili 2023. / Picha: AP
tokea masaa 13

Maelfu ya raia wamepoteza makazi yao katika miji ya Kadugli na El-Fasher kusini mwa Sudan kutokana na mapigano mapya kati ya jeshi na Kikosi cha Wanamgambo wa Usaidizi wa Haraka (RSF), Shirika la Kimataifa la Uhamiaji (IOM) lilisema Jumanne.

Katika taarifa yake, IOM ilisema watu 3,070 walihamishwa kutoka Kadugli, mji mkuu wa Jimbo la Kordofan Kusini, kati ya Agosti 6 hadi 10 kutokana na mzozo unaoendelea, hali mbaya ya kiuchumi, na uhaba wa bidhaa za msingi.

Shirika hilo la uhamiaji pia lilisema watu 500 walihamishwa kutoka kambi ya Abu Shouk katika eneo la El-Fasher, Darfur Kaskazini, kutokana na hali ya usalama iliyozorota.

"Hali inabaki kuwa ya wasiwasi na yenye mabadiliko makubwa," iliongeza.

Mashambulizi ya kikatili dhidi ya raia

Chumba cha Dharura cha Kambi ya Abu Shouk na Uratibu wa Upinzani wa El-Fasher, kamati za kijamii, zilithibitisha kuwa kambi hiyo ilishambuliwa na vikosi vya RSF Jumatatu, huku RSF ikivamia sehemu za kaskazini mwa kambi hiyo.

Zilizopendekezwa

Makundi hayo yaliilaumu RSF kwa kuwaua watu 40 waliokuwa wamepoteza makazi yao kambini na kuwajeruhi wengine 19 wakati wa mashambulizi hayo.

Kwa upande wake, RSF ilidai kupata mafanikio ya kijeshi wakati wa mapigano ya Jumatatu huko El-Fasher, bila kutoa maelezo zaidi.

Gavana wa eneo la Darfur, Minni Arko Minnawi, aliandika kwenye Facebook kwamba jeshi na vikosi vya pamoja vya harakati za silaha vilifanikiwa kuzuia shambulio kubwa la RSF dhidi ya mji huo.

Maelfu ya watu wameuawa

Hadi sasa, katika majimbo 18 ya Sudan, vikosi vya RSF vinadhibiti sehemu za Kordofan Kaskazini na Magharibi, maeneo machache ya Kordofan Kusini na Jimbo la Blue Nile, pamoja na majimbo manne kati ya matano ya eneo la Darfur.

Jeshi na RSF wamekuwa wakipigana vita tangu Aprili 2023 ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 20,000 na kuwahamisha watu milioni 14, kulingana na Umoja wa Mataifa na mamlaka za ndani. Hata hivyo, utafiti kutoka vyuo vikuu vya Marekani unakadiria idadi ya vifo kufikia takriban 130,000.

CHANZO:AA
Soma zaidi
Misri inasema haitoacha haki ya maji yake huku kukiwa na mvutano kuhusu bwawa la Nile na Ethiopia
Spika wa zamani wa Nigeria Tambuwal akamatwa kwa madai ya ufisadi wa milioni $123
Rwanda kuhesabu ndege aina ya korongo wa majivu
Na Coletta Wanjohi
Watu 80 wamefariki dunia nchini Kenya katika ajali za barabarani ndani ya siku nne
Erdogan: UN lazima ifanyiwe mageuzi makubwa ili kutimiza wajibu wake inapoadhimisha miaka 80
Somalia yawanyonga wanajeshi kwa kula njama na magaidi wa Al Shabab kumuua kamanda mkuu
Rwanda yakanusha ripoti ya Umoja wa Mataifa inayohusisha vifo vya raia mashariki mwa DRC
Wanajeshi wa RSF waua zaidi ya 40 katika kambi ya Darfur: waokoaji
Uganda yazoa alama 3 zingine kwa ushindi dhidi ya Niger
Jeshi la Nigeria laua zaidi ya 'wapiganaji' 100 katika mashambulizi ya angani,ardhini
Maafisa waliofariki katika ajali ya helikopta Ghana wazikwa
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Wanajeshi 24 wakamatwa Mali kwa njama ya kufanya mapinduzi
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us