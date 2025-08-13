Maelfu ya raia wamepoteza makazi yao katika miji ya Kadugli na El-Fasher kusini mwa Sudan kutokana na mapigano mapya kati ya jeshi na Kikosi cha Wanamgambo wa Usaidizi wa Haraka (RSF), Shirika la Kimataifa la Uhamiaji (IOM) lilisema Jumanne.
Katika taarifa yake, IOM ilisema watu 3,070 walihamishwa kutoka Kadugli, mji mkuu wa Jimbo la Kordofan Kusini, kati ya Agosti 6 hadi 10 kutokana na mzozo unaoendelea, hali mbaya ya kiuchumi, na uhaba wa bidhaa za msingi.
Shirika hilo la uhamiaji pia lilisema watu 500 walihamishwa kutoka kambi ya Abu Shouk katika eneo la El-Fasher, Darfur Kaskazini, kutokana na hali ya usalama iliyozorota.
"Hali inabaki kuwa ya wasiwasi na yenye mabadiliko makubwa," iliongeza.
Mashambulizi ya kikatili dhidi ya raia
Chumba cha Dharura cha Kambi ya Abu Shouk na Uratibu wa Upinzani wa El-Fasher, kamati za kijamii, zilithibitisha kuwa kambi hiyo ilishambuliwa na vikosi vya RSF Jumatatu, huku RSF ikivamia sehemu za kaskazini mwa kambi hiyo.
Makundi hayo yaliilaumu RSF kwa kuwaua watu 40 waliokuwa wamepoteza makazi yao kambini na kuwajeruhi wengine 19 wakati wa mashambulizi hayo.
Kwa upande wake, RSF ilidai kupata mafanikio ya kijeshi wakati wa mapigano ya Jumatatu huko El-Fasher, bila kutoa maelezo zaidi.
Gavana wa eneo la Darfur, Minni Arko Minnawi, aliandika kwenye Facebook kwamba jeshi na vikosi vya pamoja vya harakati za silaha vilifanikiwa kuzuia shambulio kubwa la RSF dhidi ya mji huo.
Maelfu ya watu wameuawa
Hadi sasa, katika majimbo 18 ya Sudan, vikosi vya RSF vinadhibiti sehemu za Kordofan Kaskazini na Magharibi, maeneo machache ya Kordofan Kusini na Jimbo la Blue Nile, pamoja na majimbo manne kati ya matano ya eneo la Darfur.
Jeshi na RSF wamekuwa wakipigana vita tangu Aprili 2023 ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 20,000 na kuwahamisha watu milioni 14, kulingana na Umoja wa Mataifa na mamlaka za ndani. Hata hivyo, utafiti kutoka vyuo vikuu vya Marekani unakadiria idadi ya vifo kufikia takriban 130,000.