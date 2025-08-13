Maelfu ya raia wamepoteza makazi yao katika miji ya Kadugli na El-Fasher kusini mwa Sudan kutokana na mapigano mapya kati ya jeshi na Kikosi cha Wanamgambo wa Usaidizi wa Haraka (RSF), Shirika la Kimataifa la Uhamiaji (IOM) lilisema Jumanne.

Katika taarifa yake, IOM ilisema watu 3,070 walihamishwa kutoka Kadugli, mji mkuu wa Jimbo la Kordofan Kusini, kati ya Agosti 6 hadi 10 kutokana na mzozo unaoendelea, hali mbaya ya kiuchumi, na uhaba wa bidhaa za msingi.

Shirika hilo la uhamiaji pia lilisema watu 500 walihamishwa kutoka kambi ya Abu Shouk katika eneo la El-Fasher, Darfur Kaskazini, kutokana na hali ya usalama iliyozorota.

"Hali inabaki kuwa ya wasiwasi na yenye mabadiliko makubwa," iliongeza.

Mashambulizi ya kikatili dhidi ya raia

Chumba cha Dharura cha Kambi ya Abu Shouk na Uratibu wa Upinzani wa El-Fasher, kamati za kijamii, zilithibitisha kuwa kambi hiyo ilishambuliwa na vikosi vya RSF Jumatatu, huku RSF ikivamia sehemu za kaskazini mwa kambi hiyo.