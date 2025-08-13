Shirika la Habari la Marekani, Associated Press (AP), liliripoti Jumanne kwamba Israel inafanya mazungumzo na taifa la Sudan Kusini kuhusu uwezekano wa “kuwahamisha” Wapalestina wa Ukanda wa Gaza kwenda nchi hiyo ya Afrika Mashariki, kama sehemu ya mpango wa kuwafurusha kwa lazima unaoendeshwa na Tel Aviv kwa msaada wa Marekani.

Kwa mujibu wa AP, ikinukuu watu sita walio na ufahamu wa suala hilo lakini wasiotaka kutajwa majina, “Mazungumzo hayo tayari yamefanyika kati ya Israel na Sudan Kusini, taifa linalokabiliwa na mgogoro wa kifedha na ambalo limepitia vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa miaka mingi. Hata hivyo, haijulikani hatua imefikia wapi.”

Hadi sasa hakuna majibu kutoka kwa mamlaka za Sudan Kusini kuhusiana na taarifa hizo.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel ilikataa kutoa maoni, na Waziri wa Mambo ya Nje wa Sudan Kusini hakujibu maswali kuhusu mazungumzo hayo.