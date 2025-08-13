Ankara na Tbilisi wameahidi kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya amani katika Bahari Nyeusi na Caucasus, wakati Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alipomkaribisha mwenzake wa Georgia, Mikheil Kavelashvili, katika mji mkuu wa Uturuki.

Wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Erdogan alisema Jumanne kwamba nchi hizo mbili zimekuwa zikifanya kazi "bega kwa bega" kukuza amani katikati ya migogoro inayoendelea, akitaja vita vya Ukraine na mgogoro wa kibinadamu huko Gaza.

Rais Erdogan pia alieleza matumaini yake kwamba ushirikiano wao wa kimkakati utaimarika zaidi kwa msaada wa umma.

Erdogan alisisitiza umuhimu wa kimkakati wa Reli ya Baku-Tbilisi-Kars, akiita "uti wa mgongo wa Njia ya Kati," na akaeleza umuhimu wake wakati inaanza kufanya kazi kwa uwezo kamili.