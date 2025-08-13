UTURUKI
2 dk kusoma
Erdogan na Kavelashvili wanakubaliana kuongoza juhudi za pamoja kwa amani ya kikanda
Rais wa Uturuki Erdogan na mwenzake wa Georgia Kavelashvili wafanya mazungumzo ya pande mbili na kukubaliana kuongeza biashara ya pande mbili hadi $5 bilioni.
Erdogan na Kavelashvili wanakubaliana kuongoza juhudi za pamoja kwa amani ya kikanda
Rais Erdogan na Rais wa Georgia Kavelashvili wakifanya mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari katika Kituo cha Rais mjini Ankara 2 Agosti 2025. / AA
tokea masaa 14

Ankara na Tbilisi wameahidi kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya amani katika Bahari Nyeusi na Caucasus, wakati Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alipomkaribisha mwenzake wa Georgia, Mikheil Kavelashvili, katika mji mkuu wa Uturuki.

Wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Erdogan alisema Jumanne kwamba nchi hizo mbili zimekuwa zikifanya kazi "bega kwa bega" kukuza amani katikati ya migogoro inayoendelea, akitaja vita vya Ukraine na mgogoro wa kibinadamu huko Gaza.

Rais Erdogan pia alieleza matumaini yake kwamba ushirikiano wao wa kimkakati utaimarika zaidi kwa msaada wa umma.

Erdogan alisisitiza umuhimu wa kimkakati wa Reli ya Baku-Tbilisi-Kars, akiita "uti wa mgongo wa Njia ya Kati," na akaeleza umuhimu wake wakati inaanza kufanya kazi kwa uwezo kamili.

Alisema kwamba kiwango cha biashara kati ya nchi hizo mbili kimevuka dola bilioni 3 katika miaka ya hivi karibuni, na akaongeza: "Tunapiga hatua kuelekea lengo letu jipya la dola bilioni 5."

Kavelashvili alisifu "nafasi muhimu" ya Uturuki katika utulivu wa kikanda na akathibitisha tena msaada wa Georgia kwa mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia, akieleza kuwa msaada wa Ankara kwa uadilifu wa eneo la Georgia ni "muhimu."

Ziara ya siku mbili ya rais wa Georgia inajumuisha mazungumzo ya pande mbili, mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, na chakula cha jioni rasmi kilichoandaliwa na Erdogan.

CHANZO:TRT World
