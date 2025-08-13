Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa anatekeleza "dhamira ya kihistoria na kiroho" ya kufanikisha maono ya 'Israeli Kuu' (Eretz Yisrael HaShlema), itikadi ya upanuzi wa ardhi inayojumuisha maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya taifa la Palestina pamoja na sehemu za Jordan na Misri ya kisasa.

Katika mahojiano na kituo cha habari cha Israel i24NEWS siku ya Jumanne, Netanyahu, ambaye anapanga kupanua mashambulizi katika maeneo ya Gaza yanayobaki, alielezea dhamira yake kama "jukumu la vizazi vingi," akisema: "Kuna vizazi vya Kiyahudi vilivyoota kuja hapa na vizazi vya Kiyahudi vitakavyokuja baada yetu."

Neno 'Israeli Kuu' limekuwa likitumika tangu Vita vya Waarabu na Israel vya mwaka 1967 kuelezea Israel na maeneo inayoyakalia - yakiwemo Jerusalem Mashariki, Ukingo wa Magharibi, Gaza, Rasi ya Sinai ya Misri, na Milima ya Golan ya Syria.

Wanazionisti wa awali kama Ze'ev Jabotinsky, mwanzilishi wa itikadi ya chama cha Likud kinachoongozwa na Netanyahu, pia walihusisha dhana hii na maeneo ya Jordan ya kisasa.

Wakati wa mahojiano hayo, aliyekuwa mbunge wa Knesset Sharon Gal alimwonyesha Netanyahu hirizi iliyoonyesha ramani ya 'Israeli Kuu.' Alipoulizwa kama anahisi karibu na maono hayo, Netanyahu alijibu: "Karibu sana."

Dhana ya 'Israeli Kuu' ni msingi wa jadi wa kisiasa wa chama cha Likud, ambacho mizizi yake iko katika Uzayoni wa Marekebisho. Netanyahu amekuwa akipinga mara kwa mara kuundwa kwa taifa la Palestina, na wakosoaji wanasema upanuzi wa makazi haramu unaofanywa na serikali yake unaonyesha maono haya, kwa kuunda "hali halisi ardhini" inayozuia kuundwa kwa taifa la Palestina lenye uwezo wa kujitegemea.

Baadhi ya wachambuzi wanaona mauaji ya halaiki yanayoendelea Gaza kama jaribio la kuharakisha utekelezaji wa mpango huu, huku mbinu za serikali ya Israel zikielezewa na wakosoaji kama juhudi za kupata "ardhi kubwa zaidi, na idadi ndogo ya Waarabu."