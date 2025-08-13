ULIMWENGU
Netanyahu anaapa kutekeleza 'misheni ya kihistoria na kiroho' kwa ajili ya mpango wa 'Israeli Kubwa'
Waziri Mkuu wa Israel amefanya tena kauli kuhusu kujiunga na itikadi ya upanuzi wakati Gaza inaendelea kuathiriwa na mauaji ya kimbari.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa yuko katika "utume wa kihistoria na kiroho". / AP
tokea masaa 13

Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa anatekeleza "dhamira ya kihistoria na kiroho" ya kufanikisha maono ya 'Israeli Kuu' (Eretz Yisrael HaShlema), itikadi ya upanuzi wa ardhi inayojumuisha maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya taifa la Palestina pamoja na sehemu za Jordan na Misri ya kisasa.

Katika mahojiano na kituo cha habari cha Israel i24NEWS siku ya Jumanne, Netanyahu, ambaye anapanga kupanua mashambulizi katika maeneo ya Gaza yanayobaki, alielezea dhamira yake kama "jukumu la vizazi vingi," akisema: "Kuna vizazi vya Kiyahudi vilivyoota kuja hapa na vizazi vya Kiyahudi vitakavyokuja baada yetu."

Neno 'Israeli Kuu' limekuwa likitumika tangu Vita vya Waarabu na Israel vya mwaka 1967 kuelezea Israel na maeneo inayoyakalia - yakiwemo Jerusalem Mashariki, Ukingo wa Magharibi, Gaza, Rasi ya Sinai ya Misri, na Milima ya Golan ya Syria.

Wanazionisti wa awali kama Ze'ev Jabotinsky, mwanzilishi wa itikadi ya chama cha Likud kinachoongozwa na Netanyahu, pia walihusisha dhana hii na maeneo ya Jordan ya kisasa.

Wakati wa mahojiano hayo, aliyekuwa mbunge wa Knesset Sharon Gal alimwonyesha Netanyahu hirizi iliyoonyesha ramani ya 'Israeli Kuu.' Alipoulizwa kama anahisi karibu na maono hayo, Netanyahu alijibu: "Karibu sana."

Dhana ya 'Israeli Kuu' ni msingi wa jadi wa kisiasa wa chama cha Likud, ambacho mizizi yake iko katika Uzayoni wa Marekebisho. Netanyahu amekuwa akipinga mara kwa mara kuundwa kwa taifa la Palestina, na wakosoaji wanasema upanuzi wa makazi haramu unaofanywa na serikali yake unaonyesha maono haya, kwa kuunda "hali halisi ardhini" inayozuia kuundwa kwa taifa la Palestina lenye uwezo wa kujitegemea.

Baadhi ya wachambuzi wanaona mauaji ya halaiki yanayoendelea Gaza kama jaribio la kuharakisha utekelezaji wa mpango huu, huku mbinu za serikali ya Israel zikielezewa na wakosoaji kama juhudi za kupata "ardhi kubwa zaidi, na idadi ndogo ya Waarabu."

Kufukuzwa kwa nguvu kwa Wapalestina

Netanyahu pia alitangaza siku ya Jumanne kwamba Israel itaruhusu Wapalestina kuondoka Gaza iliyozingirwa, wakati jeshi likijiandaa kuzidisha mashambulizi.

"Wapeni nafasi ya kuondoka, kwanza kabisa, kutoka katika maeneo ya mapigano na kwa ujumla kuondoka katika eneo hili, ikiwa wanataka," alisema katika mahojiano ya televisheni.

"Tutaruhusu hili, kwanza kabisa Gaza wakati wa mapigano, na hakika tutaruhusu pia waondoke Gaza."

Kauli yake ilitolewa wakati Wizara ya Afya ya Gaza iliporipoti kuwa karibu Wapalestina 61,600 wameuawa na jeshi la Israel tangu Oktoba 2023.

Israel kwa sasa inakabiliwa na lawama za kimataifa zinazoendelea, ikiwa ni pamoja na hati ya kukamatwa kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Jinai (ICC) dhidi ya Netanyahu kwa madai ya uhalifu wa kivita, na kesi ya mauaji ya kimbari katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ).

CHANZO:TRT World
