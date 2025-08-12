Ni wazi kuwa Umoja wa Mataifa (UN) unahitaji mabadiliko makubwa ili kuendelea kutekeleza majukumu yaliyopewa, alisema Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika ujumbe wa video kwenye maadhimisho ya miaka 80 ya shirika hilo la kimataifa.

"Ni jukumu letu la pamoja kuhakikisha UN inakuwa jukwaa linalowakilisha haki ya kimataifa mbele ya ukatili unaofanywa dhidi ya Wapalestina," Erdogan alisema siku ya Jumatatu.

Alisisitiza kuwa hatua lazima zichukuliwe, kwa azma ile ile iliyoonyeshwa na waanzilishi walioweka msingi wa shirika hili miaka 80 iliyopita, ili kuimarisha UN kwa njia ambayo inaweza kurejesha amani ya kimataifa, ustawi, kuaminiana, mshikamano, na kuibeba hadi siku zijazo.

Erdogan pia alithibitisha tena msaada wa Uturuki kwa juhudi zote za mageuzi, ikiwemo Mpango wa UN 80 ulioanzishwa chini ya uongozi wa katibu mkuu. Alisema Ankara imejizatiti kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuibadilisha UN kuwa muundo wenye ufanisi zaidi, unaofanya kazi vizuri, na wenye nguvu kifedha.

Kurejesha UN kama 'tumaini la ubinadamu'