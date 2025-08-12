UTURUKI
2 dk kusoma
Erdogan: UN lazima ifanyiwe mageuzi makubwa ili kutimiza wajibu wake inapoadhimisha miaka 80
"Ni jukumu letu la pamoja kuufanya Umoja wa Mataifa kuwa jukwaa ambalo linawakilisha haki ya kimataifa katika kukabiliana na ukatili unaofanywa dhidi ya Wapalestina," Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anasema.
Erdogan: UN lazima ifanyiwe mageuzi makubwa ili kutimiza wajibu wake inapoadhimisha miaka 80
Erdogan alithibitisha tena uungwaji mkono wa Uturuki kwa juhudi zote za mageuzi. / AA
tokea masaa 21

Ni wazi kuwa Umoja wa Mataifa (UN) unahitaji mabadiliko makubwa ili kuendelea kutekeleza majukumu yaliyopewa, alisema Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika ujumbe wa video kwenye maadhimisho ya miaka 80 ya shirika hilo la kimataifa.

"Ni jukumu letu la pamoja kuhakikisha UN inakuwa jukwaa linalowakilisha haki ya kimataifa mbele ya ukatili unaofanywa dhidi ya Wapalestina," Erdogan alisema siku ya Jumatatu.

Alisisitiza kuwa hatua lazima zichukuliwe, kwa azma ile ile iliyoonyeshwa na waanzilishi walioweka msingi wa shirika hili miaka 80 iliyopita, ili kuimarisha UN kwa njia ambayo inaweza kurejesha amani ya kimataifa, ustawi, kuaminiana, mshikamano, na kuibeba hadi siku zijazo.

Erdogan pia alithibitisha tena msaada wa Uturuki kwa juhudi zote za mageuzi, ikiwemo Mpango wa UN 80 ulioanzishwa chini ya uongozi wa katibu mkuu. Alisema Ankara imejizatiti kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuibadilisha UN kuwa muundo wenye ufanisi zaidi, unaofanya kazi vizuri, na wenye nguvu kifedha.

Kurejesha UN kama 'tumaini la ubinadamu'

Zilizopendekezwa

Alikumbusha wito wa Uturuki wa mageuzi ya Baraza la Usalama la UN, akisema: "Tunasisitiza tena kauli mbiu yetu, 'Dunia ni kubwa zaidi ya watano,' inayotokana na mageuzi ya Baraza la Usalama la UN, na kusema, 'Dunia yenye haki zaidi inawezekana.'"

"Nawahimiza nchi wanachama kuchukua hatua za haraka ambazo zitarejesha UN kama tumaini la ubinadamu," aliongeza.

Rais wa Uturuki pia aliipongeza UN kwa maadhimisho ya miaka 80, akisema kuwa shirika hilo, ambalo Uturuki ni mwanachama mwanzilishi, limepata mafanikio makubwa katika kuhakikisha amani na usalama wa kimataifa na kukuza ushirikiano wa kimataifa tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945.

Alitoa matakwa yake mema kwa maadhimisho hayo kuwa yenye manufaa kwa ubinadamu wote.

CHANZO:TRT World
Soma zaidi
Maafisa waliofariki katika ajali ya helikopta Ghana wazikwa
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Wanajeshi 24 wakamatwa Mali kwa njama ya kufanya mapinduzi
'Msisahau Gaza': Ujumbe wa mwisho wa mwandishi wa habari wa Al Jazeera aliyeuawa
Sudan Kusini, Uganda kuchunguza mapigano ya mpakani
Tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.1 lapiga magharibi mwa Uturuki
Nchi za Baraza la Usalama la UN zinashutumu mpango wa Israel wa kutwaa Gaza
Rais wa Uturuki akaribisha maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia
Waziri wa Ulinzi wa Somalia Fiqi awapongeza wanajeshi kwa 'ushujaa' dhidi ya magaidi wa Al Shabab
Maelfu wafanya maandamano nchini Sudan kuishukuru Uturuki
Njaa na magonjwa yanaenea nchini Sudan - shirika la Umoja wa Mataifa
DR Congo inawatuhumu waasi kwa mauaji ya raia licha ya kuwepo kwa mapatano
Uturuki na Senegal wadhamiria kuendeleza urafiki chanya ushindi wa pande zote
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us