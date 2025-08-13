UTURUKI
2 dk kusoma
Mkewe Rais wa Uturuki amkaribisha Mke wa Rais wa Georgia, waafikiana juu ya mradi wa 'Taka Sufuri'
Bagrationi alisaini "Tamko la Hisani la Dunia Bila Taka," mradi unaongozwa na Emine Erdogan.
Bagrationi alionyesha kupendeza juhudi za Erdogan, akisema anafuatilia kwa ukaribu kazi yake. / AA
tokea masaa 13

Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdogan, amemkaribisha Tamar Bagrationi, mke wa Rais wa Georgia, Mikheil Kavelashvili, katika ziara yake ya kwanza rasmi nchini Uturuki.

Wakikutana katika Nyumba ya Wageni wa Serikali ndani ya Jumba la Rais siku ya Jumanne, wawili hao walijadili urithi wa kitamaduni wa pamoja, maadili ya kifamilia, na maeneo ya ushirikiano, hasa katika ulinzi wa mazingira.

Bagrationi alieleza kuvutiwa kwake na juhudi za Emine Erdogan, akisema anafuatilia kwa karibu kazi zake na ana mengi ya kujifunza kutoka kwake. Alisifu juhudi za Uturuki katika kulinda maadili ya kifamilia na kueleza kuridhika kwake kwamba nchi zote mbili zinashirikiana katika kipaumbele hiki.

Akisisitiza umuhimu wa haraka wa hatua za kimazingira duniani, Bagrationi alisaini "Tamko la Ukarimu wa Sifuri wa Taka Duniani," mpango ulioanzishwa na Emine Erdogan na kuungwa mkono kwa mara ya kwanza na Rais Recep Tayyip Erdogan.

Alisema anafuatilia kwa karibu mradi wa Sifuri Taka na aliipongeza Uturuki kwa uongozi wake katika uwanja huu.

'Mchango wa maana'

Katika chapisho la mitandao ya kijamii baada ya mkutano huo, Emine Erdogan alisema walibadilishana mawazo kuhusu kuimarisha ushirikiano katika utamaduni, elimu, na ulinzi wa mazingira.

Alielezea kusainiwa kwa tamko hilo na Bagrationi kama "mchango wa maana" kwa jukumu lao la pamoja kwa sayari, akimshukuru kwa kuunga mkono juhudi za kuacha dunia safi na inayoweza kuishi kwa vizazi vijavyo.

"Nilifurahi kumkaribisha Bi Tamar Bagrationi, mke wa heshima wa Rais wa Georgia, katika ziara yake ya kwanza rasmi nchini mwetu baada ya kuchukua madaraka. Tulijadili mada nyingi, kuanzia uhusiano thabiti kati ya nchi zetu na ukaribu wetu wa kitamaduni hadi masuala yanayohusu mazingira na elimu."

"Tulibadilishana mawazo kuhusu maeneo ya ushirikiano yanayowezekana. Katika tukio hili maalum, kusainiwa kwa Tamko la Ukarimu wa Sifuri wa Taka Duniani na Bi Bagrationi, hivyo kuchangia jukumu letu la pamoja kwa mazingira na ubinadamu, kulikuwa na maana sana. Namshukuru kwa dhati kwa kuunga mkono azma yetu ya kuacha dunia safi na inayoweza kuishi kwa vizazi vijavyo," aliongeza.

CHANZO:TRT World
