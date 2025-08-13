Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdogan, amemkaribisha Tamar Bagrationi, mke wa Rais wa Georgia, Mikheil Kavelashvili, katika ziara yake ya kwanza rasmi nchini Uturuki.

Wakikutana katika Nyumba ya Wageni wa Serikali ndani ya Jumba la Rais siku ya Jumanne, wawili hao walijadili urithi wa kitamaduni wa pamoja, maadili ya kifamilia, na maeneo ya ushirikiano, hasa katika ulinzi wa mazingira.

Bagrationi alieleza kuvutiwa kwake na juhudi za Emine Erdogan, akisema anafuatilia kwa karibu kazi zake na ana mengi ya kujifunza kutoka kwake. Alisifu juhudi za Uturuki katika kulinda maadili ya kifamilia na kueleza kuridhika kwake kwamba nchi zote mbili zinashirikiana katika kipaumbele hiki.

Akisisitiza umuhimu wa haraka wa hatua za kimazingira duniani, Bagrationi alisaini "Tamko la Ukarimu wa Sifuri wa Taka Duniani," mpango ulioanzishwa na Emine Erdogan na kuungwa mkono kwa mara ya kwanza na Rais Recep Tayyip Erdogan.

Alisema anafuatilia kwa karibu mradi wa Sifuri Taka na aliipongeza Uturuki kwa uongozi wake katika uwanja huu.