AFRIKA
2 dk kusoma
Rwanda kuhesabu ndege aina ya korongo wa majivu
Mwaka wa 2024, Rwanda ilikuwa na jumla ya korongo wa kijivu 1,293.
Rwanda kuhesabu ndege aina ya korongo wa majivu
Korongo wa kijivu ni ndege ambaye anatambulika kwa urembo wake/Picha: Getty / Getty Images
Na Coletta Wanjohi
tokea masaa 13

Serikali ya Rwanda imeanza mchakato wa kuwahesabu korongo wa kijivu, yaani grey crested crane.

“Timu yetu itaanza kazi hii kwa siku 3 kwa ajili ya sensa ya 9 ya kila mwaka ya ndege hawa mashuhuri,” Shirika la Uhifadhi la Wanyamapori la Rwanda, RWS limesema katika taarifa mtandaoni.

“Kwa miaka mingi, tumejivunia ongezeko la mara kwa mara la idadi yao - na tunatumai wameongezeka mwaka huu,” imesema taarifa hiyo.

Korongo wa kijivu ni ndege ambaye anatambulika kwa urembo wake. 

Mwili wake wa kijivu unatofautiana sana na mabawa yake meusi na meupe, na pochi nyekundu inayong'aa kwenye koo. 

Zilizopendekezwa

Jambo la kuvutia zaidi, manyoya ya dhahabu hutengeza taji linalozunguka katika vichwa vyao. 

Mbali na Rwanda, ndege hao pia wanapatikana kwa wingi nchini Uganda na hata kutambulika kama ndege wa taifa wa nchi hiyo.

Korongo wa kijivu pia wanapatikana Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Msumbiji, Afrika Kusini na Zimbabwe.

“Kama sehemu ya mtandao wetu wa ushirikiano wa kuvuka mpaka, pia tunafanya kazi pamoja na timu kutoka Uganda, Tanzania, na Burundi kuhesabu korongo katika maeneo ya mpaka wa pamoja. Kwa pamoja, tunatoa picha kubwa zaidi ya hali ya spishi hiyo kote Afrika Mashariki,” Shirika la Uhifadhi la Wanyamapori la Rwanda limesema.

Mwaka wa 2024, Rwanda ilipata idadi ya korongo wa kijivu 1,293 nchini humo.

Soma zaidi
Maafisa waliofariki katika ajali ya helikopta Ghana wazikwa
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Wanajeshi 24 wakamatwa Mali kwa njama ya kufanya mapinduzi
'Msisahau Gaza': Ujumbe wa mwisho wa mwandishi wa habari wa Al Jazeera aliyeuawa
Sudan Kusini, Uganda kuchunguza mapigano ya mpakani
Tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.1 lapiga magharibi mwa Uturuki
Nchi za Baraza la Usalama la UN zinashutumu mpango wa Israel wa kutwaa Gaza
Rais wa Uturuki akaribisha maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia
Waziri wa Ulinzi wa Somalia Fiqi awapongeza wanajeshi kwa 'ushujaa' dhidi ya magaidi wa Al Shabab
Maelfu wafanya maandamano nchini Sudan kuishukuru Uturuki
Njaa na magonjwa yanaenea nchini Sudan - shirika la Umoja wa Mataifa
DR Congo inawatuhumu waasi kwa mauaji ya raia licha ya kuwepo kwa mapatano
Uturuki na Senegal wadhamiria kuendeleza urafiki chanya ushindi wa pande zote
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us