Serikali ya Rwanda imeanza mchakato wa kuwahesabu korongo wa kijivu, yaani grey crested crane.

“Timu yetu itaanza kazi hii kwa siku 3 kwa ajili ya sensa ya 9 ya kila mwaka ya ndege hawa mashuhuri,” Shirika la Uhifadhi la Wanyamapori la Rwanda, RWS limesema katika taarifa mtandaoni.

“Kwa miaka mingi, tumejivunia ongezeko la mara kwa mara la idadi yao - na tunatumai wameongezeka mwaka huu,” imesema taarifa hiyo.

Korongo wa kijivu ni ndege ambaye anatambulika kwa urembo wake.

Mwili wake wa kijivu unatofautiana sana na mabawa yake meusi na meupe, na pochi nyekundu inayong'aa kwenye koo.