Rais wa Misri Abdel Fattah el Sisi amekataa hatua zozote za upande mmoja kuhusu Mto Nile, akionya kwamba yeyote anayefikiri Misri itapuuza haki zake za maji “anakosea.”
Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari jijini Cairo akiwa na mwenzake wa Uganda, Yoweri Museveni, Sisi alisema kwamba mtiririko wa maji wa kila mwaka kutoka Mto Nile Mweupe na Nile wa Bluu, ambao ni matawi ya Mto Nile, ni takriban mita za ujazo bilioni 1,600, ambapo sehemu kubwa inapotea kupitia misitu, mabwawa, uvukizaji, na maji ya ardhini.
“Ni sehemu ndogo tu ya maji inayofika Mto Nile, na Misri pamoja na Sudan kwa pamoja hupokea takriban mita za ujazo bilioni 85 – ambayo ni karibu asilimia 4 tu ya jumla,” aliongeza.
Kiongozi huyo wa Misri alisisitiza kwamba kuachana na mgao huu wa maji “kungekuwa sawa na kuachana na uhai wa Misri,” kwani nchi hiyo haina vyanzo mbadala vya maji na hupokea mvua kidogo sana.
Bwawa kubwa
Sisi alisema kwamba ingawa Misri inakaribisha manufaa ya maendeleo yanayotokana na maji ya Nile kwa nchi za jirani – iwe ni katika kilimo, uzalishaji wa umeme, au maendeleo ya jumla, “ukuaji huo haupaswi kupunguza kiasi cha maji kinachofika Misri.”
Alielezea suala la maji ya Nile kama sehemu ya kampeni pana ya shinikizo dhidi ya Misri ili kufanikisha malengo yasiyohusiana.
“Misri inapinga uingiliaji, uharibifu, au njama na badala yake inatilia mkazo ujenzi, maendeleo, na umoja wa bara,” alisema.
Mapema mwezi Julai, Ethiopia ilitangaza kukamilika kwa mradi wa bwawa kubwa kwenye Nile ya Bluu kama maandalizi ya uzinduzi rasmi mwezi Septemba.
Hofu ya kupungua kwa mtiririko wa maji
Ujenzi wa Bwawa la Grand Ethiopian Renaissance (GERD) ulianza mwaka 2011. Kwa miaka mingi, limekuwa chanzo cha mvutano wa kidiplomasia, hasa kati ya Ethiopia, Sudan, na Misri, ambayo ina hofu kwamba kupungua kwa mtiririko wa maji kunaweza kuathiri mgao wake wa Mto Nile.
Licha ya miaka ya mazungumzo chini ya Umoja wa Afrika na upatanishi wa kimataifa, nchi hizo tatu bado hazijafikia makubaliano ya kisheria kuhusu usimamizi wa maji wa muda mrefu.