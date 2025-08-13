Rais wa Misri Abdel Fattah el Sisi amekataa hatua zozote za upande mmoja kuhusu Mto Nile, akionya kwamba yeyote anayefikiri Misri itapuuza haki zake za maji “anakosea.”

Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari jijini Cairo akiwa na mwenzake wa Uganda, Yoweri Museveni, Sisi alisema kwamba mtiririko wa maji wa kila mwaka kutoka Mto Nile Mweupe na Nile wa Bluu, ambao ni matawi ya Mto Nile, ni takriban mita za ujazo bilioni 1,600, ambapo sehemu kubwa inapotea kupitia misitu, mabwawa, uvukizaji, na maji ya ardhini.

“Ni sehemu ndogo tu ya maji inayofika Mto Nile, na Misri pamoja na Sudan kwa pamoja hupokea takriban mita za ujazo bilioni 85 – ambayo ni karibu asilimia 4 tu ya jumla,” aliongeza.

Kiongozi huyo wa Misri alisisitiza kwamba kuachana na mgao huu wa maji “kungekuwa sawa na kuachana na uhai wa Misri,” kwani nchi hiyo haina vyanzo mbadala vya maji na hupokea mvua kidogo sana.

Bwawa kubwa

Sisi alisema kwamba ingawa Misri inakaribisha manufaa ya maendeleo yanayotokana na maji ya Nile kwa nchi za jirani – iwe ni katika kilimo, uzalishaji wa umeme, au maendeleo ya jumla, “ukuaji huo haupaswi kupunguza kiasi cha maji kinachofika Misri.”