Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema siku ya Jumanne kuwa uhusiano wao na China “umepiga hatua ”.

Alitoa matamshi hayo baada ya ziara ya Waziri wa Mambo ya Nje wa China Wang Yi ambaye alipokelewa na waziri mkuu wa India jijini New Delhi.

“Nimefurahi kukutana na Waziri wa Mambo ya Nje Wang Yi,” Modi aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa kampuni ya Marekani wa X.

Kuimarika huku kwa uhusiano kumeongozwa na “heshima miongoni mwetu na maslahi,” amesema Modi, akitoa wito wa ‘‘uthabiti, utekelezaji, na uhusiano wenye tija,” ambao utachangia pakubwa katika kanda pamoja na “amani duniani na mafanikio.”

Mapema siku ya Jumanne, mwanadiplomasia huyo wa China alikutana na mshauri wa usalama wa taifa wa India Ajit Doval kwa hatua ya 24 ya mazungumzo kuhusu mpaka.

Safari hii inakuja huku uhusiano wa kimkakati wa Marekani na India ukiwa umeteteleka katika muhula wa pili wa Rais wa Marekani Donald Trump, wakati Marekani ikiiadhibu India kwa kuiwekea ushuru wa asilimia 50, kwa kushtumu nchi hiyo yenye idadi kubwa ya watu duniani kwa kutofanya “biashara vizuri” na “kufadhili” Urusi wakati mapigano yanaendelea Ukraine.