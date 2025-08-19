Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa chapisho lake la kwanza kwenye NEXT Sosyal, jukwaa la mitandao ya kijamii linalokua kwa kasi nchini humo.

Akinukuu mstari kutoka kwa mshairi Erdem Bayazit katika shairi lake 'Soon the Day Will Rise' — “Ua limechipuka kati ya kuta za saruji” — Erdogan siku ya Jumatatu aliwauliza wafuasi wake, “Je, mko tayari?”

Ujumbe wake uliambatana na alama ya reli “Tunaanza” pamoja na emoji za bendera ya Uturuki, Dunia, na roketi.

NEXT Sosyal ni nini?

Chapisho hilo lilitolewa wakati ambapo NEXT Sosyal, iliyotengenezwa chini ya uongozi wa Wakfu wa Timu ya Teknolojia ya Uturuki(T3), ilipita watumiaji milioni moja.