Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametoa chapisho lake la kwanza kwenye NEXT Sosyal, jukwaa la mitandao ya kijamii linalokua kwa kasi nchini humo.
Akinukuu mstari kutoka kwa mshairi Erdem Bayazit katika shairi lake 'Soon the Day Will Rise' — “Ua limechipuka kati ya kuta za saruji” — Erdogan siku ya Jumatatu aliwauliza wafuasi wake, “Je, mko tayari?”
Ujumbe wake uliambatana na alama ya reli “Tunaanza” pamoja na emoji za bendera ya Uturuki, Dunia, na roketi.
NEXT Sosyal ni nini?
Chapisho hilo lilitolewa wakati ambapo NEXT Sosyal, iliyotengenezwa chini ya uongozi wa Wakfu wa Timu ya Teknolojia ya Uturuki(T3), ilipita watumiaji milioni moja.
Hatua hiyo muhimu ilitangazwa Jumamosi na Selcuk Bayraktar, mkuu wa Bodi ya Utendaji ya TEKNOFEST na Bodi ya Wadhamini ya Wakfu wa T3.
Ikiuzwa kama mbadala “safi na salama” kwa majukwaa ya kimataifa, NEXT Sosyal imepanda haraka hadi kilele cha maduka ya programu za simu, ikishika nafasi ya juu hivi karibuni kama programu maarufu zaidi ya bure katika kitengo cha “mitandao ya kijamii.”
Tangu kuzinduliwa kwa majaribio, jukwaa hilo limepanuka kwa kasi, likitoa nafasi kwa watumiaji kushiriki mawazo na maudhui kuhusu habari, teknolojia, mtindo wa maisha, na matukio ya sasa.
Uungwaji mkono wa rais ulitoa msukumo wa kiishara kwa NEXT Sosyal, ukisisitiza juhudi za Uturuki za kukuza majukwaa ya kidijitali yaliyoandaliwa ndani ya nchi.