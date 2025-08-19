AFRIKA
1 dk kusoma
Burkina Faso yampiga marufuku mratibu wa UN kuingia nchini humo
Burkina Faso imemtangaza mratibu wa kanda ya Umoja wa Mataifa Carol Flore-Smereczniak kuwa mtu asiyestahili kutokana na ripoti ya Umoja wa Mataifa inayodai ukatili dhidi ya watoto nchini humo.
Burkina Faso inakabiliwa na tishio la waasi, ambalo limeendelea kwa miaka mingi. / Picha: Reuters
tokea masaa 12

Burkina Faso imetangaza kwamba mratibu wa kikanda wa Umoja wa Mataifa, Carol Flore-Smereczniak, ni mtu asiyehitajika (persona non grata) kufuatia ripoti ya Umoja wa Mataifa inayodai ukatili dhidi ya watoto katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, msemaji wa serikali alisema Jumatatu.

Mamlaka za Burkina Faso hazikushirikishwa katika maandalizi ya ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyopewa jina "Watoto na Migogoro ya Silaha nchini Burkina Faso", wala hazikujulishwa kuhusu hitimisho la utafiti huo kabla ya kuchapishwa, msemaji huyo aliongeza katika taarifa yake.

Serikali ililaumu Umoja wa Mataifa kwa kutoa madai yasiyo na msingi na kusema uwongo katika ripoti hiyo, bila kunukuu uchunguzi husika au maamuzi ya mahakama.

Hakukuwa na majibu ya haraka kutoka kwa maafisa wa Umoja wa Mataifa walioko Geneva na New York kuhusu maombi ya maoni.

CHANZO:Reuters
