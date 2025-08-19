Burkina Faso imetangaza kwamba mratibu wa kikanda wa Umoja wa Mataifa, Carol Flore-Smereczniak, ni mtu asiyehitajika (persona non grata) kufuatia ripoti ya Umoja wa Mataifa inayodai ukatili dhidi ya watoto katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, msemaji wa serikali alisema Jumatatu.

Mamlaka za Burkina Faso hazikushirikishwa katika maandalizi ya ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyopewa jina "Watoto na Migogoro ya Silaha nchini Burkina Faso", wala hazikujulishwa kuhusu hitimisho la utafiti huo kabla ya kuchapishwa, msemaji huyo aliongeza katika taarifa yake.