Jeshi la Sudan, ambalo linadhibiti serikali, linapigana vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka miwili na vikosi vya kijeshi vya RSF, washirika wake wa zamani walio madarakani, ambavyo vimezua mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani.

Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alifanya uteuzi huo mpya wa maafisa wakuu wa kijeshi siku moja baada ya kutangaza kustaafu kwa maafisa kadhaa wa muda mrefu, ambao baadhi yao wamepata umaarufu kwa muda wa miaka miwili iliyopita.

Burhan, ambaye anahudumu kama mkuu wa nchi anayetambuliwa kimataifa wa Sudan, alibaki na mnadhimu mkuu wa kijeshi, Jenerali Mohamed Othman al-Hussein, lakini alimteua inspekta mkuu mpya na mkuu mpya wa jeshi la anga.

Amri nyingine kutoka Burhan siku ya Jumapili ilileta makundi mengine yote yenye silaha yanayopigana pamoja na jeshi - ikiwa ni pamoja na waasi wa zamani wa Darfur, brigedi za Kiislamu, raia waliojiunga na vita na wanamgambo wa kikabila - chini ya udhibiti wake.

Wanasiasa wa Sudan walipongeza uamuzi huo, wakisema utazuia kuundwa kwa vitengo vyenye mamlaka tofauti katika jeshi, na uwezekano wa kuundwa kwa vikosi vingine kama vile RSF.